Isparta İYİ Parti'de toplu istifa İYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı, yönetim kurullarıyla birlikte görevlerinden toplu olarak istifa etti.

İYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı, yönetim kurullarıyla birlikte görevlerinden toplu olarak istifa etti. İl Başkanı Özgür Tandoğan, bu süreçte yaklaşık 500 üyenin partiden istifa ettiğini belirterek, istifa gerekçesini İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur olarak gösterdi.

Isparta İYİ Parti'de toplu istifa yaşandı. İYİ Parti Isparta İl Başkanı Özgür Tandoğan ve 7 ilçe başkanı düzenledikleri basın toplantısıyla partilerindeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Tandoğan, istifanın gerekçesini ise İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur olarak gösterdi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Özgür Tandoğan, 26 Temmuz'da gerçekleştirilen merkez ilçe başkanlığı olağan genel kurulunda kötü hadiseler yaşandığını belirterek, "Yaşanan kötü hadiseler nedeniyle başta İl Başkanı olarak ben yönetim kurulu üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, Isparta ve ilçe belediye meclis üyelerimi, ilçe başkanlarımız ve yönetimleri, dava arkadaşlarımız ile partideki tüm görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunmaktayız" dedi.

"Isparta İyi Parti Aylin Cesur'dan ibaret değildir"

24 Haziran 2018 'deki seçimlerde Genel Başkanları Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı seçtirmek için yola çıktıklarını ve bu yolda Isparta'ya bir milletvekili sandalyesi kazandırdıklarını ifade eden Tandoğan, milletvekili seçilen Aylin Cesur'un kendisinin seçilmesinde rol oynayan parti üyeleri ve yöneticilerini hiçe saydığını ve gösterilen emeğe karşılık hiçbir ahde vefa göstermediğini belirtti. Tandoğan, "Partimizin kuruluşunda ve teşkilatlanmasında emeği geçen ve alın teri olmayanların biz parti kurucularına yön vermek haddi değildir. Milletin vekili üstün değildir. Isparta İyi Parti Aylin Cesur'dan ibaret değildir. Asi olan teşkilatlardır. Teşkilatları yok sayanlar ve partimize kayyum ataması talebinde bulunanlar ile birlikte yürümeyiz. Ülke gündemini şehit cenazesinde yaşanan skandal ile uzun süre meşgul etmiş, bu durumu dahi kendi lehine çevirebilmek adına Dinar'da yaşanan olayı Isparta teşkilatının kendisine komplo kurduğunu söyleyecek kadar ileri girmiştir. Manevi değerlerimiz üzerine yapılan saldırı ve kötü davranışları kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Kaldı ki yapılan bu saldırılar her ne kadar şahsıma gibi gözük de Genel Başkanlık makamını teslim ettiğim hususu gözetmeksizin doğrudan Genel Başkanımıza yapılmıştır" dedi.

"Subniminal mesajları ile delegeleri yönlendirdi"

Tandoğan açıklamasını şöyle sürdürdü: "En son yaşanan Merkez İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinde ve öncesindeki mahalle delege seçimleri sırasında kendi çıkarları doğrultusunda taraf olmuştur. Genel merkezin talimatları doğrultusunda milletvekillerinin divan başkanı olmaması tavsiyesi bulunmasına rağmen divan başkanlığı koltuğuna oturmuş ve seçimi taraflı olarak yönetme çabasına girdiği gibi subniminal mesajları ile delegeleri yönlendirmiştir.

"Toplu halde istifa kararı aldık"

Tüm bu yaşananlara rağmen İyi Parti Genel Merkezince yalnız bırakıldığımızı, haksızlığa, hukuk tanımazlığa göz yumulduğunu düşündüğümüz için toplu halde görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunmaktayız. Biz Türk Milliyetçileri, davayı dava yapanın insan olduğunu belirtmek isteriz. Namusumuza ve şerefimize dil uzatanın hem dünyada da hem ahirette hesabı sorulacağını biliriz."

Tandoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine partiden yaklaşık 500 üyenin istifa ettiğini, kendisinin ve 7 ilçe başkanının Meral Akşener'e bağlılıklarından dolayı sadece görevlerini bıraktıklarını söyledi.

İstifa eden isimler

Partideki görevlerinden istifa eden isimler şöyle; İl Başkanı Özgür Tandoğan, Aksu İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Atabey İlçe Başkan Ata Kalaycı, Eğirdir İlçe Başkanı Tahsin Taşbaş, Keçiborlu İlçe Başkanı Rüstem Burunkaya, Sütçüler İlçe Başkanı Mustafa Özmen, Uluborlu İlçe Başkanı İbrahim Aydoğmuş ve Yalvaç İlçe Başkanı Fikret Çalışkan. - ISPARTA

Kaynak: İHA