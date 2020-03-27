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Isparta, Güncel

ISPARTA Gül yağı altınla yarışıyor

Gül yağı altınla yarışıyorTÜRKİYE'nin gül bahçesi Isparta'da gül çiçeğinden elde edilen gül yağı, piyasada litre fiyatı 6 bin Euro (yaklaşık 42 bin TL) civarında satışa sunuluyor.

27.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:35
ISPARTA Gül yağı altınla yarışıyor

Gül yağı altınla yarışıyor

TÜRKİYE'nin gül bahçesi Isparta'da gül çiçeğinden elde edilen gül yağı, piyasada litre fiyatı 6 bin Euro (yaklaşık 42 bin TL) civarında satışa sunuluyor. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gül yağının bundan 7 yıl önce litre fiyatının 12 bin Euro'ya çıktığı günleri gördüklerini ancak rekoltedeki artış, gül yağındaki artış ve arz- talep dengesinin bozulması ile fiyatın 6 bin Euro'ya kadar gerilediğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli gül çiçeği ve gül yağı üretim merkezlerinden Isparta'da mayıs ayında başlayacak hasat mevsimi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Haziran ayının ortasına kadar sürecek hasat döneminde, bahçelerde yetiştirilen gül çiçekleri özenle toplandıktan sonra, S.S. Gül- Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Gülbirlik) teslim ediliyor. Toplanan çiçeklerden de gül yağı, gül konkreti ve gülsuyu elde ediliyor. Gül konkreti ve gülsuyu çeşitli gül ürünleri üretmekte kullanılırken, parfümeri ve kozmetik sektöründe kullanılan gül yağı ise piyasada oldukça yüksek fiyatlardan değer görüyor.

'6 BİN EURO'YA KADAR DÜŞTÜ'

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, bu yılı da bolluk ve bereket içinde geçirmeyi umut ettiklerini söyledi. Çelik, gül çiçeğinden elde edilen gül yağının parfümeri ve kozmetik sanayiinde kullanılan en önemli ve en pahalı hammaddelerden biri olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: "Gül yağı bu yönüyle hakikaten diğer kimyasallar ve uçucu yağlar ile karşılaştırıldığında ön plana çıkıyor. En pahalı olması sebebiyle gündemdeki yerini koruyor. Geçen yıllarda gül yağı litre fiyatının 12 bin Euro'ya kadar çıktığı günleri gördük. Ama buna karşılık çok bol üretildiği, arz ve talep dengesinin bozulduğu yıllarda da 1500 Euro'ları yaşadığını da gördük. Ancak son 7-8 yıldır gül çiçeği ya da gül yağı fiyatında birbirine paralel olarak fiyat artışı söz konusudur. Bu 7-8 sene önceki sökümlerden kaynaklanan ya da doğal afetlerden kaynaklanan rekolte düşüşlerine bağlı olarak bir durum söz konusuydu. Ama bu süreç içinde gül çiçeği dikim alanları genişledi hem de gül yağı üretimi miktarında artış oldu. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada gül çiçeği üretimi yapan özellikle Bulgaristan'da da aynı şekilde böyle bir seyir sürecini hep birlikte yaşadık. 12 bin Euro'ları gören gül yağının litre fiyatı, 2019 yılında ortalama fiyat olarak 6 bin Euro'ya kadar düştü. Sebebi ise rekoltedeki artış, gül yağındaki artış ve arz- talep dengesinin bozulması, buna bağlı olarak fiyatları geriye çekti" dedi.

'ÇİÇEKLERİN, KOKU DÜNYASININ KRALİÇESİ'

Bu yıl hasat mevsiminin yaklaştığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını söyleyen Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Mevsim normal ve don riski görmedik. Ancak, dünyanın başına bela olan virüsten bahsediyoruz. Bu sadece kişilerin değil; sadece ülke bazında değil dünyayı kendi rotasına sokmuş vaziyettedir. Bunlarla boğuşuyoruz. Önümüze neler getirebileceğini, ekonomiyi nasıl sarsacağını, hangi olumsuzları karşımıza çıkaracağını çok fazla tahmin edememekle birlikte neler olabileceğini kestirebiliyoruz. Umarım en kısa sürede bu koronavirüs belası dünyanın başından bir an evvel defolup, gidecek olursa hayırlısıyla her şey normale dönecek. İnsanlar günlük yaşantılarına dönecek. Ticari alışverişler eski günlerine dönünce herhangi bir sorun görmüyoruz. Bu sektör ayakta kalacaksa, altının fiyatı ile yarışan, zaman zaman belki altın fiyatlarını bile geçtiği yılları gördüğümüz gül yağı her zaman sektör tarafından aranan, kendine pazarda yer bulabilen bir üründür. Gül yağı hakikaten çok kıymetlidir. Çiçeklerin, koku dünyasının kraliçesi olarak bakılan bir üründür" diye konuştu.

ISPARTA Gül yağı altınla yarışıyor

Kaynak: DHA

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ISPARTA Gül yağı altınla yarışıyor

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