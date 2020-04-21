ISPARTA Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar-1
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ISPARTA Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar-1 - Haberler
Şarkikaraağaç, Mada Adası, Isparta, Türkiye, Güncel

ISPARTA Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar-1

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlarISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünün mahallesi olan Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada Adası'nda 32 hanede 180 kişi yaşıyor.

21.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:49
ISPARTA Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar-1

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünün mahallesi olan Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada Adası'nda 32 hanede 180 kişi yaşıyor. Mada Adası'nda vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından uzak bir yaşam sürdürüyor. Beyşehir Gölü'ndeki adada yaşayanların ihtiyaçları kayık ve teknelerle temin edilirken, Vefa Destek Grubu da hem devletin yardımlarını hem de vatandaşların isteklerini adaya ulaştırıyor.

Beyşehir Gölü'nde bulunan ve Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Mada Adası, Isparta sınırları içinde yer alıyor. Çoğunluğu yaşlı 180 vatandaşın yaşadığı adadan, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyüne ulaşım sadece kayıklarla sağlanıyor. Motorlu ve kürekli kayıklarla Gedikli köyü sınırına yaklaşan vatandaşlar buraya park ettikleri araçlar ile ulaşımını böyle sürdürüyor. Koronavirüs salgınının arttığı bu dönemde ise adada şu ana kadar hiçbir vakayla karşılaşılmadı. Adadaki vatandaşların bazılarında kronik rahatsızlıklar bulunurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından çok sayıda vatandaşın ihtiyacı karşılanıyor. Vatandaşlara yardım kolileri, ilaç ve her türlü ihtiyaçları bu ekipler tarafından alınarak, kayıklarla adaya ulaşılıp, dağıtılıyor.

'VATANDAŞLARIMIZ ASLA VE ASLA MAĞDUR EDİLMİYOR'

Vefa Destek Grubu ile adaya gelen Kaymakam Onur Yılmazer, "Şu anda Beyşehir Gölü üzerindeyiz. Üzerinde yaşam olan tek göl adamızın üzerindeyiz. Tabii buranın şu ana kadar zorlukları olmasıyla birlikte koronavirüs süreciyle vatandaşlarımız avantajlarını görüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında özellikle 65 yaş üstü ikamet kıstı getirilen vatandaşlarımızın ikametlerini terk etme yasağı olması hasebiyle sosyal destek grubu ekibimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Tabii ki burada asıl ihtiyaç tarımsal üretimin devamıdır. Burada tarımsal üretimin devamı için tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın gerek acil ihtiyaçları olsun, gerek temel ihtiyaçları olsun, gerek tarımsal üretime ilişkin ihtiyaçlar olsun zorlu şartlarda da olsa Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Burada vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını temenni ediyoruz. Bugün çok şükür ki üzerinde yaşam olan her karış toprağa ulaşabilecek, hizmet götürebilecek bir devletimiz vardır. Bir ada hayatı da olsa burada vatandaşlarımız asla ve asla mağdur edilmiyor" dedi.

'BURASI KENDİNDEN İZOLEDİR'

Gedikli Köyü Muhtarı Abdülkadir Yıldırım, "Ulaşımını teknelerle yaparlar. Yaşamları balıkçılık, hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Çilekeş bir yaşantısı var buranın, kolay değil. Kışın gölü buz tutar, 2-3 ay buz üzerinden gelirler, giderler. Karayla ilişkileri kesilir. Çocukların okula gitmesi problemlidir. Ama doğal olarak güzel bir yerdir.

Koronavirüse gelince; belki de şu an dünyada en şanslı yerlerden birindeyiz. Burası kendinden izoledir. Geçiş olmadığı için virüsün atlamadığını düşünüyorum. Koronavirüs şüphesi hiç duymadım. Hiç böyle bir talep gelmedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor" diye konuştu.

'BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILIYORUZ'

Şarkikaraağaç Vefa Destek Grubu Sorumlusu Aytuğ Kazancı da şu bilgileri verdi:

"Bilindiği üzere ülkemizde zorunlu bir pandemi süreci geçiriyoruz. Bu pandemi sürecinde devletimizin uygulamış olduğu hastalığın yayılmasına karşı bazı alınan tedbirler var. Bunların üzerinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hanelerinden çıkmama yasağı var. Bundan dolayı vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın maaşını çekme, ilaç alma, temel gıda ihtiyaçları temini noktasında 112'ye bildirdiği zaman vatandaşlar bunu yerine getiriyoruz. Bu görevi icra ederken maalesef her zaman karayoluyla ulaşamadığımız yerler de var bunların başında Gedikli köyümüze bağlı olan halk adıyla 'Mada Adası', Kumluca Mahallesi'ne ulaşımı kayıklar sayesinde sağlıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını kayıklarla ulaştırıyoruz. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Karayoluyla ulaşamadığımız yerde deniz yoluyla kayıklarla yapıyoruz. Al bayrağın dalgalandığı yurt toprağına hizmet götürmek bizim en kutsal vazifemiz. Bizler başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletimizin gülümseyen yüzü olarak bu zorlu süreçleri hep beraber atlatacağımızın inancımız tamdır."

ISPARTA Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar-1

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hayat ne zaman normale dönecek? Erdoğan bir tarihi işaret etti Haberler
Hayat ne zaman normale dönecek? Erdoğan bir tarihi işaret etti
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey...
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ümit Özdağ Muhammet Emin Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Ümit Besen Serdar Ortaç Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: ISPARTA Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar-1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:24:09. #1.15#
title