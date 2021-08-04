Isparta deprem mi oldu? Son dakika Isparta deprem! Kandilli son depremler! AFAD son depremler!
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Isparta deprem mi oldu? Son dakika Isparta deprem! Kandilli son depremler! AFAD son depremler!

Isparta deprem mi oldu? Son dakika Isparta deprem! Kandilli son depremler! AFAD son depremler!
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Son dakika depremler araştırılıyor. Bu kapsamda Isparta deprem mi oldu? Son dakika Isparta deprem! başlıkları merak edildi. İşte, Kandilli son depremler! AFAD son depremler!

Isparta deprem mi oldu? Son dakika Isparta deprem! sorularının yanıtları merak ediliyor. Kandilli son depremler ve AFAD son depremler haberimizin içinde!

ISPARTA DEPREM Mİ OLDU?

Savköy bölgesinde deprem olduğu bildiriliyor. Daha fazla bilgi almak için resmi kaynaklardan bilgi bekleniyor.

AFAD ve Kandilli'nin bildiriğine göre saat 10:49'da deprem meydana geldi. Kandilli2.4 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, AFAD 2.0 olarak raporlardı.

Son saatlerde 2.4 üstü bir deprem meydana gelmedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin bildirdiği son depremler aşağıdaki gibidir;

Isparta deprem mi oldu? Son dakika Isparta deprem! Kandilli son depremler! AFAD son depremler!

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın kendi sitesinde belirttiği depremler;

Isparta deprem mi oldu? Son dakika Isparta deprem! Kandilli son depremler! AFAD son depremler!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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