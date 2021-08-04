Isparta deprem mi oldu? Son dakika Isparta deprem! Kandilli son depremler! AFAD son depremler!

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ISPARTA DEPREM Mİ OLDU?

Savköy bölgesinde deprem olduğu bildiriliyor. Daha fazla bilgi almak için resmi kaynaklardan bilgi bekleniyor.

AFAD ve Kandilli'nin bildiriğine göre saat 10:49'da deprem meydana geldi. Kandilli2.4 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, AFAD 2.0 olarak raporlardı.

Son saatlerde 2.4 üstü bir deprem meydana gelmedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin bildirdiği son depremler aşağıdaki gibidir;

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın kendi sitesinde belirttiği depremler;