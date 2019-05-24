Isparta'da minikler, hem karınlarını hem de zihinlerini doyurdu

Isparta'da İbrahim Şener Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Beslenme Dostu Okullar Programı" ile öğrenciler hem yöresel lezzetleri tattı, hemde ait oldukları bölgeyi öğrendiler.

Isparta'da, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde, okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması başlığı altında "Beslenme Dostu Okullar Programı" çalışması gerçekleştirildi.

Program kapsamında, okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye teşvik amacıyla yapılan rutin çalışmalar dışında özel gün ve haftalarda farklı etkinliklerin düzenlenerek konuya olan farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanan çalışmalar yapıldı.

Minikler hem eğlendi hem de öğrendiler

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte yürütülen etkinlikler çerçevesinde İbrahim Şener Anaokulu öğrencileri, yöresel yemeklere özendirilerek, sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması amacıyla Beslenme Dostu Okullar Program Temsilcileri ile birlikte "Yöresel Yemeklerimiz" çalışması yapıldı.

Öğrencilere ayın yöresel yemeği seçilen Bursa iline özgü İnegöl köfte, ayran ve ayın meyvesi yenidünya ikram edildi. Okul Beslenme Dostu Okul panosunda Bursa iline ait kültürel özellikler, öne çıkan mimari eserler, yöresel yiyecekler ve ayın meyvesi yenidünya hakkında bilgiler yer alarak, öğrencilere anlatıldı.

Haftanın en iyi sınıfı seçildi

Çalışmada ayrıca, öğrencilere sağlıklı beslenmeyi özendiren, yiyecek-içecek israfı etmeyen ve temel hijyen kurallarına özendirmeyi amaçlayan 'Haftanın En İyi Sınıfı'nı temsilen kupa ve flama takdim edildi.

Çalışma sonunda ise okul bahçesinde müzik eşliğinde öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla step-aerobik etkinliği yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve sağlıklı yaşamı teşvik eden afiş pankartların yer aldığı etkinlik, öğrencilere 'Sağlıklı Yaşam' isimli boyama kitabı dağıtımı ile son buldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA