Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 81 bin 900 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 81 bin 900 lira ceza

18.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:45
Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 81 bin 900 lira ceza

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde, 19 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 81 bin 900 lira ceza verildi.

İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Fatma Girik Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 81 bin 900 lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:45:34. #1.14#
title