Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 81 bin 900 lira ceza

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.