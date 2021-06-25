Isparta'da asfalt sezonu açıldı
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Isparta'da asfalt sezonu açıldı

Isparta'da asfalt sezonu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beydere köyü yolu ile açtı.

Beydere köyü yolu ile açtı.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta İl Özel İdaresi tarafından Eğirdir Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) 2021 Projesi kapsamında bulunan ve sıcak asfalt kaplama çalışmaları yeni başlayan Eğirdir-Beydere köyü yoluna giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Eğirdir İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Selim Müftüler'in eşlik ettiği Kaymakam Çelik, devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sıcak asfalt sezonu ilimize ve ilçemize hayırlı olsun, ilçemizde yapılacak olan yol çalışmaları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Isparta'da asfalt sezonu açıldı
Isparta'da asfalt sezonu açıldı
Isparta'da asfalt sezonu açıldı
Isparta'da asfalt sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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