İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi
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İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İspanya'da vaka sayılarındaki artış korkutuyor. İspanya Sağlık Bakanlığı, son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildiğini açıkladı.

İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi
21.09.2020 19:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:59

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya'da, vaka sayılarında son 3 günde 31 bin 428 artış tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül'de 640 bin 40 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 31 bin 428 artışla 671 bin 468 olarak güncelledi.

SON 7 GÜNDE 311 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca Kovid-19'dan son 7 günde 311 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 663'e çıktığı kaydedildi.

Öte yandan İspanya genelinde salgının yoğun olarak görüldüğü 77 belediyede serbest dolaşımın kısıtlanması, restoran ve barların doluluk oranının yüzde 50'ye indirilmesi, park ve bahçelerin tekrardan kapatılması, tüm işletmelerin en geç saat 22.00'de kapatılması gibi ek önlemler alındı.

KATALANLARA "MADRİD'E GİTMEYİN" ÇAĞRISI

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü kent olan Madrid'e gitmemeleri yönünde Katalanlara tavsiyede bulundu.

PORTEKİZ'DE SON 24 SAATTE 623 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 623 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1920 olurken, vaka sayısı da 69 bin 200'e çıktı.

DÜNYA GENELİNDE 966 BİNDEN FAZLA İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 966 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, 31 milyonun üzerinde insan ölümcül salgına yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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