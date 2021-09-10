İspanya açıklarındaki gemide hayatını kaybeden kaptanın cenazesi memleketi Giresun'da defnedildi
İspanya açıklarındaki gemide yaşamını yitiren kaptan Ahmet Akdeniz'in cenazesi, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.
İspanya açıklarındaki gemide yaşamını yitiren kaptan Ahmet Akdeniz'in cenazesi, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.
Kaptan olarak görev yaptığı İspanya açıklarındaki gemide 26 Ağustos Perşembe günü iş kazası sonucu hayatını kaybeden Akdeniz'in (41) naaşı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.
Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Eynesil ilçesine götürüldü.
Akdeniz'in naaşı, Merkez Yeni Cami'de kılınan cenaze namazından sonra Köseli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine merhum kaptanın babası Hüseyin Akdeniz ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Eynesil Kaymakamı İdris Koç, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.