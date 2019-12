İsmet Özel'in yeni kitabı Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir raflarda yerini aldı! İsmet özel kimdir?

17.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:44

Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir kitabı ile okurlarının karşısına yeniden çıkan İsmet Özel, yeni kitabı ile beğeni topladı. Üslubu ve konusu le kendi tarzını yansıtan İsmet Özel, Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir kitabında özel konuları ele aldı. İşte İsmet Özel'in yeni kitabı Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir konusu. İsmet özel kimdir?

İSMET ÖZEL'İN YENİ KİTABI TÜRKÜM DOĞRUYUM İNTİKAMIM ÜLKEMDİR KONUSU NEDİR?

İsmet Özel'in her birini tek bir kitap olarak tasarladığı ve İstiklal Marşı Derneği portalinde yayınlanan "Homeros'tan Karl Marx'a Şiirin Türk Tarihi", "Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir", "Tersinden Edebiyat Tarihi" ve "Önce Namazdan Soracaklar" başlıklı yazıları "TÜRKÜM DOĞRUYUM İNTİKAMIM ÜLKEMDİR" adıyla neşrolunuyor. Kitap, İsmet Özel'in geçirdiği hastalığından sonra yayınlanan ilk yazısı olan "Başa Dönebilmek İçin Sonuna Kadar Gittim" serlevhalı önsöz mahiyetinde uzunca bir yazısı ile açılıyor. İsmet Özel Türkiye'nin ve dünyanın hali dolayısıyla yeni bir kitabı yazmaya başlamak durumunda kalarak tamamlamak üzere yarım bıraktığı yazıları terk ederek kitaplaştırdı. Lakin:

Terk ediş uyandırmıyor gidişi

Bir kalış sunmuyor durduğu zaman.

Kitabın ön sözünden bir parça:

(...)

Ne ölçüde tuhafınıza giderse gitsin (eğer gidiyorsa) hakikat şudur: Âdem soyundan gelen bir insan olmak münfail olmadan fail olunamayacağını bilmeğe çıkar. Sizin anlayacağınız, ibadet yaratılmış olmanın yükünü üzerine almaktan duyulan memnuniyetin izharıdır. İnsanın yazıyor olması maruz kaldığı ters duruma terslenmekten geri durmayışının, durmayacağının, geri duran her kim olursa olsun onunla savaşmasının sonucudur. Sonuç mu dedim? Büyük hata… Sonuç yok. Yumak sarıldıkça sarılır. Okundukça okunur. Yazıldıkça yazılır. Okundukça yazılır. Yazıldıkça okunur. Çabalıyor, kendimizi yıpratıyor, sonuçtan haberdar edilmeksizin çabalıyoruz. Ölmeden yaptığımız işler ölmüşlerimizin ruhuna ya değiyor veya değmiyor. Değer sandıklarımız değmeyebilir. Değmez sandıklarımız değebilir. Hepimizin yükselişi, yani beşerî vasıflarımızı insanlık katına çıkarışımız bize verilene ne kadar liyakat gösterdiğimize mebnidir. Liyakat ancak sıra gözetilerek gösterilebiliniyor. Sırayı ne sebeple olursa olsun şaşıranlar helâk olmuştur. Kaprislerimiz sıra tanımaz. Sıra İslâm, iman, ihsan sırasıdır.

Ömürlerini Türk topraklarında geçiren kimilerinin sıra dışı kalmakla hava atma yarışı içinde bulundukları bu çağda sıranın kaçınılmazlığını ve şerefe vesile olan şeyin sadece sırasıyla, sıra olunarak, sıraya girilerek elde edileceğini savunmak kolay değil. Yazının, hak gözetilerek yazılan şeyin nimet nedir bilmeyen kimselere nüfuzuna imkân yok. Refah seviyesi kavramına hapsolmuş insanların da nimetle tanışık olmasına imkân yok.

İsmet Özel'in yeni kitabı Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir

İSMET ÖZEL KİMDİR?

İsmet Özel 19 Eylül 1944, Kayseri doğumlu, Türk şair ve yazardır

Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuvarı'nda Fransızca okutmanlığı yaptı. Ataol Behramoğlu'yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. 1963'ten itibaren şiirleri yayımlanmaya başladı. 1974'te düşünsel ve ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2005'te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı.

1978 yılında kaleme aldığı Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) en önemli kitaplarından biridir. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği'nin kurucusudur. İstiklal Marşı Derneği fahri genel başkanıdır.

İSMET ÖZEL ESERLERİ

Kitapları

Üç Mesele

Zor Zamanda Konuşmak

Taşları Yemek Yasak

Bakanlar ve Görenler

Faydasız Yazılar

İrtica Elden Gidiyor

Surat Asmak Hakkımız

Tehdit Değil Teklif

Waldo Sen Neden Burada Değilsin?

Sorulunca Söylenen

Cuma Mektupları -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Tahrir Vazifeleri

Neyi Kaybettiğini Hatırla

Ve'l-Asr

Tavşanın Randevusu

Bilinç Bile İlginç

Şiir Okuma Kılavuzu

40 Hadis

Henry Sen Neden Buradasın-1

Henry Sen Neden Buradasın-2

Kalıntürk

Çenebazlık

Şairin Devriye Nöbeti 1 - Tok Kurda Puslu Hava

Şairin Devriye Nöbeti 2 - Bileşenleriyle Basit

Şairin Devriye Nöbeti 3 - Neredeyizim

Şairin Devriye Nöbeti 4 - Ebruli Külah

Şairin Devriye Nöbeti 5 - Evet mi, Hayır mı? & Sınıf Savaşı Evet, Milli Mücadele Hayır

Şairin Devriye Nöbeti 6 - Allah'ın Emri zaid/plus Peygamberin Kavli

Şairin Devriye Nöbeti 7 - Evlenseydik Boşanacaktık

Şairin Devriye Nöbeti 8 - Hayatın Manası versus Manalı Bir Hayat

Şairin Devriye Nöbeti 9 - Karz-ı Hasen

Şairin Devriye Nöbeti 10 - Siper Beden

Şairin Devriye Nöbeti 11 - Muvazzaf

Şairin Devriye Nöbeti 12 - Başbaş Başbaşa Başabaş

Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı

Küfrün İhsanı Olmaz

Şiir

Geceleyin Bir Koşu (1966)

Evet İsyan (1969)

Cinayetler Kitabı (1975)

Şiirler 1962-74 (1980)

Şiir Kitabı (1982)

Celladıma Gülümserken (1984)

Erbain (1987)

Bir Yusuf Masalı (2000)

Of Not Being A Jew (2005)

Of Not Being A Jew -İlaveler ve Vaat Edilmiş Bir Şiir- (2008)

Of Not Being A Jew (2011)

Çeviri

Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri - William Ebenstein

Gariplerin Kitabı - Ian Dallas

Osmanlı İmparatorluğu ve İslami Gelenek - Norman Itzkowitz

Bilim Kutsal Bir İnektir - Anthony Standen

Cihad- Bir Temel Tasarım - Abdülkadir Es-Sufi