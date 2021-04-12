İsmail YK kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: İsmail YK kaç yaşında, biyografisi nedir?

"Bas gaza" şarkısıyla herkesçe tanınan İsmail YK bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İsmail YK sürprizleri ve şovlarıyla bugünkü yayına renk katacak. İsmail YK'nın yeni şarkısını ilk defa söyleyeceği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını kaçırmayın! Peki, İsmail YK kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: İsmail YK kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

"Bas gaza" şarkısıyla herkesçe tanınan İsmail YK bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İsmail YK sürprizleri ve şovlarıyla bugünkü yayına renk katacak. İsmail YK'nın yeni şarkısını ilk defa söyleyeceği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını kaçırmayın! Peki, İsmail YK kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: İsmail YK kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSMAİL YK KİMDİR?

İsmail Yurtseven veya bilinen adıyla İsmail YK 5 Temmuz 1978'de, doğan Alman-Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. 2006 yılında çıkan Bombabomba.com albümü Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu.

HAYATI VE KARİYERİ

Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir. 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.

Albümleri