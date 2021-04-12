İsmail YK kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: İsmail YK kaç yaşında, biyografisi nedir?
"Bas gaza" şarkısıyla herkesçe tanınan İsmail YK bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İsmail YK sürprizleri ve şovlarıyla bugünkü yayına renk katacak. İsmail YK'nın yeni şarkısını ilk defa söyleyeceği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını kaçırmayın! Peki, İsmail YK kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: İsmail YK kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
"Bas gaza" şarkısıyla herkesçe tanınan İsmail YK bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İsmail YK sürprizleri ve şovlarıyla bugünkü yayına renk katacak. İsmail YK'nın yeni şarkısını ilk defa söyleyeceği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını kaçırmayın! Peki, İsmail YK kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: İsmail YK kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSMAİL YK KİMDİR?
İsmail Yurtseven veya bilinen adıyla İsmail YK 5 Temmuz 1978'de, doğan Alman-Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. 2006 yılında çıkan Bombabomba.com albümü Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu.
HAYATI VE KARİYERİ
Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir. 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.
Albümleri
- Şappur Şuppur (2004)
- Bombabomba.com (2006)
- Bas Gaza (2008)
- Haydi Bastır (2009)
- Psikopat (2011)
- Metropol (2012)
- Kıyamet (2015)
- Tansiyon (2018)
- Video klipleri
- Üfle (2004) - Şappur Şuppur
- Şappur Şuppur (2004) - Şappur Şuppur
- Nerdesin (2004) - Şappur Şuppur
- Son Defa (2004) - Şappur Şuppur
- Tıkla (2005) - Şappur Şuppur
- İsterim Seni (2005) - Şappur Şuppur
- Www.Bombabomba.com (2006)
- Allah Belanı Versin (2006)
- Git Hadi Git (2006)
- Bu Şarkının Sözleri yok (2007)
- Şekerim (2007)
- Bas Gaza (2008) - Bas Gaza
- Yar Gitme (2008) - Bas Gaza
- Bir Numara (2009) - Bas Gaza
- Haydi Bastır (2009) - Haydi Bastır
- Çılgın (2009) - Haydi Bastır
- Neden (2010) - Haydi Bastır
- Kudur Baby (2010) - Haydi Bastır
- Dokuz Mevsim (2010) - Haydi Bastır
- One Minute (2011) - Single
- Sanane (2011) - Psikopat
- Psikopat (2011) - Psikopat
- Duydum ki Çok Mutsuzsun (2011) - Psikopat
- Ben Senin Ananın (2012) - Metropol
- Radikal Feminist (2012)
- Aramanı Bekledim (2013) - Metropol
- Ya Senin Olurum (2013) - Metropol
- Doğum Günün Haram Olsun (2014)
- Nasıl Mutluluklar Dilerim (2014)
- Ah Leylim (2015)
- Özlüyorum Ben Seni (2015)
- Kıyamet Kopar (2016)
- Allah Belanı Versin (Rock Versiyon 2016)
- Geber (2017)
- 80 80 160 (2017)
- Meyhoş Oldum (2018)
- Kibarım (2018)
- Tansiyon (2018)
- Bir Daha Sevmem (2018)
- Fanatik (2018)
- Alıştım Sana (2018)
- Yaralıyım (2018)
- Radikal Feminist (2018)
- Damar Damar (Mud ile düet) (2019)
- Aşığım (Tanery ile düet) (2019)
- Hep Seninle Olmak (2019)
- Çikolatam (2019)
- Yala Dur (2019)
- Oha (2020)
- Yaktırdın Bir Sigara (2020)
- Ayvayı Yemiş (2020)
- Hadi Ya (2021)
- Dokuz Mevsim (Akustik) (Ece Mumay ile düet) (2021)
- Aşkına Memnu (2021)
- Filmografisi
- Selena (2006) Konuk Oyuncu
- Korkusuzlar (2007) İsmail
- Oyun Başladı (2009) Kanka
- Reklamlar
- Namlı yoğurtları (2006)
- Dora Hospital (7 Haziran 2013)
- Norveç Klinik (2017)