İsmail Kahraman: "Dairelere Erdoğan'ın Resmi Asılmalı"

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye'nin devlet başkanı. Onun resmi kurumlara asılmalı" dedi.

Samsun'da Milli Türk Talebe Birliği tarafından, "Vefa ve Kardeşlik Buluşması" konulu konferans düzenlendi. Konferansa, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ katıldı.

Konferansta konuşan İsmail Kahraman, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek, "Çankaya'da bir uçak geçti ve camlar sarsıldı. O an televizyonu açtım ve tanklar köprüdeydi. Ben darbe beklemiyordum. Çünkü Türkiye'nin idaresine askeri güç 3 defa geldi, yürütemeyeceğini anladı. Ama bir tane hain, yani bir kişi, aslında piyon o tabi. 160 ülkede okul açacak ve idarecilik yapacak, o ülkeler buna müsaade edecek, bankası olacak bu mümkün değil. 1 kişi değil bu işin arkasında olan. O bu toprağın insanı değil. Bu inancın insanı değil. Kaç kişi o yüzden perişan oldu. Bu temizlenecek ayıklanacak tabii ki. Tabandaki masum olan insanlar ayıklanacak. Ben darbe girişimini öğrendiğimde bana özel korumam iyi niyetle 'size bir şey olmasın sizi saklayalım' dediler. Bir kaide var. Kaptanlar gemiyi terk etmezler. Kim terk eder? Fareler. Ben fare değilim. Aldım abdestimi ve doğru Meclis'e gittim. Öleceksek şehit olacağız. Şehitlik duygusu çok mühim. Biz o şekilde meydanlarda olduk. Cumhurbaşkanımızın gelip İstanbul'da milletimizin başına geçmesi müthiş bir duyguydu. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir şey göstermesin inşallah" diye konuştu.

"Dairelere devlet başkanının resmi asılmalı"

Anayasa değişiminin önemli bir faaliyet olduğunu söyleyen Kahraman, "Bu 26'ncı dönemin bir güzel faaliyeti de anayasa değişimi oldu. Bir önceki çalışmalarda 25 ay süren anayasa çalışmaları oluyordu. Bu anayasa değişikliğinde zaten belli değil mi? Dünya anayasanın değişmesini istemiyordu. O yüzden değişmesi gerekiyordu. Çok güzel oldu inşallah. Bunun yansımasını da göreceğiz. Şimdi Türkiye'nin başında bir devlet başkanı var. Herkesin saygı duyduğu ve duyması gerektiği. Artık yakında buralara da bir resmi asılacak. Dairelerde bu olmalı. Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri asılmalı. O milletin seçtiği devlet başkanıdır. Güzel şeyler oldu ve güzel şeyler olacak inşallah" şeklinde konuştu.

"O dönemde hanım kardeşlerimiz çok sıkıntılar çekti"

Daha sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise başörtüsü konusuna değindi. Bir dönem baş örtüsünün ülkede yasaklandığını hatırlatan Akdağ, "O dönemde hanım kardeşlerimiz çok sıkıntılar çekti. Okullara baş örtüleriyle gidemedi, tehditler aldılar. Biz bu dönemleri yaşadık, gördük. Bunları aşmak için gayret eden insanlar ve dava sahipleri, siyasi anlamda AK Parti ile birlikte sığınacak bir çatı buldu ve Türkiye'nin bütün çevresi değişmeye başladı. Ondan sonra biz bu ülkede baskı ve zulüm görmeden yaşamaya başladık. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu nimetin kıymetini bilirsek bu nimetin artacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Programa ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN