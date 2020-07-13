İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu filmleri
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İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu filmleri

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, İstanbul'da doğdu ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Aynı zamanda seslendirmeler de yapan Hacıoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. İsmail Hacıoğlu evlilikleri ve daha fazlası haberimizde.

İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu filmleri
13.07.2020 08:33 | Son Güncelleme: 13.07.2020 08:37

İsmail Hacıoğlu'nun ilk eşi kendisi gibi oyuncu Vildan Atasever'di. Oyuncu Bir İstanbul Masalı'ndaki performansıyla dikkat çekmişti. 2016 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturan Hacıoğlu'nun bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası eski Fenerbahçeli oyunculardan Memmet Hacıoğlu'dur. Kardelen adında bir kız kardeşi bulunan oyuncu, 12 yaşındayken dublaj yapmaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı ve burada iki sezon tiyatro oyunlarında rol aldı. İki sezon hocalarının kurduğu tiyarolarda yer aldı. Müjdat Gezen sanat Merkezi'nde okurken bir taraftan da reklamlarda seslendirme yapmaya başladı. "Bir İstanbul Masalı" dizisinde Ozan'ı oynadığı sırada Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı, ancak iş ile okulu birlikte götüremeyinde okulu bıraktı.

İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu filmleri

2002 yılında "Karşılaşma" adlı sinema filminde Osman karakterini canlandıran Hacıoğlu, bu film ile 40. Antalya Film Şenliği - Umut Veren Genç Oyuncu ödülünü aldı. 2007 yılında "Kabadayı" sinema filminde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan, Rasim Öztekin, Tarık Ünlüoğlu ile beraber oynadı. 2013 yılı Nisan ayında "Osmanlı Tokadı" adlı dizide Fatih Sultan Mehmed rolünü canlandırdı.

İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu filmleri

İsmail Hacıoğlu, 10 Nisan 2010 tarihinde oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. 2014 yılında eşi ile beraber Datça'ya yerleşti ancak çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016 tarihinde dansçı Duygu Kaya Kumarki ile evlendi.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2017 - Ayla

2015 - Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası

2015 - Kafes

2015 - Sonsuz Bir An

2013 - Osmanlı Tokadı

2013 - Meryem

2011 - Şüphe

2011 - Türkan

2011 - Firar

2010 - Çakal

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olm...

2009 - Sonsuz

2008 - Vali

2008 - Sarıkamış Beyaz Hüzün

2008 - Hızlı Yarışçı

2008 - Hoşçakal Güzin

2008 - Gökten Üç Elma Düştü

2008 - Gece Sesleri

2008 - Beni Unutma

2008 - Başka Semtin Çocukları

2007 - Sinekli Bakkal

2007 - Kabadayı

2006 - Sınav

2005 - Beyaz Gelincik

2004 - Anlat İstanbul

2003 - Bir İstanbul Masalı

2002 - Koçum Benim

2002 - Karşılaşma

2001 - Hiçbir yerde

2001 - Bana Şans Dile

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