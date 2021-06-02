İsmail Cem kimdir? İsmail Cem ne zaman vefat etti? İsmail Cem'in hayatı ve biyografisi!

İsmail Cem, yayınlamış olduğu eserlerle ve siyaset içerisinde üstlendiği pozisyonla merak edilen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İsmail Cem kimdir? İsmail Cem ne zaman vefat etti? İsmail Cem kimin akrabası? İsmail Cem'e kimler parti kurdurdu? İsmail Cem'in kitapları nelerdir? gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

İsmail Cem kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Türkiye Üzerine, 12 Mart, TRT'de 500 Gün, Siyaset Yazıları, Gelecek İçin Denemeler ve Mevsim eserlerinin yazarı olan İsmail Cem, akciğer kanseri sebebiyle 24 Ocak 2007 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Günümüzde hala merak edilen isimlerden biri olan İsmail Cem hayatı ve biyografisini sizler için derledik.

İSMAİL CEM KİMDİR?

1959'da İstanbul Robert Koleji'nden ve 1963'te Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1981'de Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset sosyolojisi dalında Lisans Üstü eğitimi yapmıştır.

1963 den başlayarak çeşitli gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Yayın Müdürlüğü yapmış ve 1971 - 1974 tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi Başkanlığı, 1974 -1975 tarihleri arasında Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü,1987 - 1991 tarihleri arasında İstanbul Milletvekili, 1995 - 1999 tarihleri arasında Kayseri Milletvekili, 1996 da Demokratik Sol Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1996 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Üyesi, 1989 -1991, 1993 - 1995 tarihleri arasında AKPM Sosyalist Grubu Başkan Vekili, 1996 da AKPM ve BAB Asamblesi Türk Parlamenter Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve Avrupa Medya Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliğini yürütmüştür.

7 Temmuz l995 – 6 Ekim 1995 Tarihleri arasında 50. Hükümette Kültür Bakanlığı, 30 Haziran 1997-11 Temmuz 2002 tarihleri arasında 55, 56 ve 57. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Son olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Uygulamada Türk Dış Siyaseti konulu dersler vermekteydi.

İngilizce ve Fransızca bilmekteydi.

Yayınlanmış eserleri:

Türkiye'de Geri kalmışlığın Tarihi, Türkiye Üzerine Yazılar, 12 Mart, TRT'de 500 Gün, Siyaset Yazıları, Geçiş Dönemi Türkiye'si, Sosyal Demokrasi Yada Demokratik Sosyalizm Nedir, Ne Değildir?, Türkiye'de Sosyal Demokrasi, Engeller ve Çözümler, Yeni Sol, Soldaki Arayış, Gelecek İçin Denemeler, Mevsim (Fotoğraflar), 21 Yüzyılda Türkiye, Türkiye Avrupa Avrasya I, Avrupa'nın Birliği ve Türkiye.

İsmail Cem'e kimler parti kurdurdu?

22 Temmuz 2002'de, Demokratik Sol Parti'den (DSP) ayrılan Dışişleri bakanı İsmail Cem ve Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan liderliğindeki bir grup milletvekili tarafından kuruldu. Merkez sol ve liberal bir çizgide olan partinin ilk ve tek genel başkanı İsmail Cem olmuştur.

İsmail Cem ne kanseriydi?

İsmail Cem, 26 Aralık 2006'da akciğer kanseri tedavisi için yatırıldığı İstanbul Cerrahi Hastanesinde 15 Ocak'tan itibaren enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınarak antibiyotik tedavisi görmeye başlamıştı. İsmail Cem, 24 Ocak 2007 saat 09.50'de vefat etti.