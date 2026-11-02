Karabük'te otobüs terminalinde kanlı tartışma! Kadını silahla yaralayıp aynı tabancayla intihar etti

Karabük'te otobüs terminalinde kanlı tartışma! Kadını silahla yaralayıp aynı tabancayla intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te şehirlerarası otobüs terminalinin lokantasında Veysel L. ile S.B. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Veysel L., S.B.'ye silahla iki el ateş etti, ardından aynı tabancayla intihar etti. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karabük'te bir kadını silahla yaralayan kişi, ardından intihar etti.
TERMİNAL LOKANTASINDA TARTIŞMA
Şehirlerarası otobüs terminalinin lokantasında Veysel L. ile S.B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel L, S.B'ye silahla iki el ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği S.B. yaralandı, Veysel L. ise aynı tabanca ile intihar etti.
YARALI KADININ DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Veysel L'nin cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna götürüldü.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.