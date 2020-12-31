İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?
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İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

31.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:35
İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor güreşçisi, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 yarışmasına katılacak olan İsmail Balaban'nın hayatı...

Survivor 2021 yarışmasına katılacak olan İsmail Balaban'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İsmail Balaban, 1987'de Antalya'nın Elmalı'nın Akçay köyünde dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birincigelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?
İsmail Balaban

Kırkpınar

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. İsmail Balaban, 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?
İsmail Balaban

Kurtdereli

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?
İsmail Balaban

Elmalı Yeşilyayla

İsmail Balaban, Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.

İsmail Balaban'ın güreş kariyeri

  • 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
  • 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
  • 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
  • 2014 Kırkpınar ikinciliği
  • 2015 Kurtdereli ikincliği
  • 2016 Kurtdereli üçüncülüğü
  • 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
  • 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
  • 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
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