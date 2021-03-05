"İslam Şehirleri" projesinin ikinci sergisi Özbekistan'da açılacak

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, "İslam Şehirleri" projesiyle İslam dünyasında yaşayan toplumlar arasındaki ortak noktalara ve değerlere vurgu yapmayı hedefliyor.

Fotoğraf sanatına endüstri fotoğrafları çekerek başlayan ve profesyonel fotoğrafçı olarak 1977'den beri çalışmalarına devam eden sanatçı, 1986'da Türkiye'de ilk kez helikopterle havadan fotoğrafçılığı başlatan isimlerden oldu.

"İslam Şehirleri" projesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Durgut, proje kapsamında gerçekleşecek ikinci serginin Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde olacağını söyledi.

Orhan Durgut, Mekke'de yaşadığı dönemdeki gözlemlerinden sonra projenin ortaya çıktığını belirterek, "O günlerde gördüm ki İslam coğrafyasından gelen Müslümanlar birbirini seviyor, yardımlaşıyor ve iyi iletişim kuruyor. Ama Mekke'den ayrıldıktan sonra bakıyorsunuz ki o milletin insanları birbirleriyle kavgalılar. Bundan yola çıkarak, İslam dünyasını birbiriyle tanıştıralım dedik. Dinledikleri ezan, aldıkları abdest, yöneldikleri kıble aynı ama selam verdikten sonra kavgalılar. 'Yokmuş birbirimizden farkımız'ı insanlara hissettirelim ki ortak noktalara gelsin." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'la başladığı fotoğraf çekimlerine Suriye'de Halep ve Şam'la devam ettiğini ifade eden sanatçı, şunları kaydetti:

"İslam tarihinde bir yer edinmiş, hikayesi olan 40 ülkeden 100 şehri belirledik. Bugüne kadar 64 şehrin çekimlerini tamamladık. Geçen yıl bu çalışmanın ilk sergisini İmam Buhari Araştırma Merkezi'nin davetiyle Buhara'da yaptık. Bu yıl da serginin ikincisini yine Özbekistan'da İslam alimi İmam Tırmizi'nin şehrinde açacağız."

"64 şehirle bütün İslam coğrafyasını tanıtamıyorsunuz ama büyük bir yelpazeyi tanıtabiliyorsunuz"

Durgut, fotoğrafladığı her şehirde mutlaka bir cuma gününü geçirdiklerine işaret ederek, "Şehirlerin cuma buluşmalarını mutlaka çekiyoruz. Çünkü bu İslam şehirlerinin en ortak noktalarından birisi. Bazı ülkelerde cuma camileri var. Bütün camiler kapalı, herkes bu camilerde toplanıyor. Daha sonra namaz sonlarında çeşitli tesbihatları oluyor. İslami yaşam şekillerini çekiyoruz. Birilerinin yaptığı güzel hareketleri, başkalarına örnek olabilecek ölçüde fotoğraflıyoruz." dedi.

Irak'ta Bağdat, Necef, Kufe, Kerbela'yı fotoğrafladıklarını dile getiren fotoğraf sanatçısı, şu bilgileri verdi:

"Necef, Hazreti Ali'nin kabrinin olduğu, daha çok Şia yönetiminde bir yer. Benim Hanefi olduğumu öğrenince 'Niye geldin buraya?' dediler. 'Hazreti Ali'yi senin sevdiğin kadar ben de seviyorum.' diye cevap verdim. Çok yardımcı oldular. Bırakın fotoğraf makinasını, telefonla bile girilmeyen yerde, yaka kartımızı takıp rahat rahat fotoğraf çekmemize yardımcı oldular. Bunun yanında Afrika'da pek çok yere gittik. Mısır, Tunus, Fas, Mali ve Sudan'da fotoğraflar çektik. Orta Asya'da ve Doğu Avrupa'da fotoğraflar çektik. 64 şehirle bütün İslam coğrafyasını tanıtamıyorsunuz ama büyük bir yelpazeyi tanıtabiliyorsunuz."

"Bu ülkelerin çoğu sergiyi karşılayacak durumda değiller"

Orhan Durgut, projenin ikinci sergisinin 15 Mart'ta Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde açılacağını vurgulayarak, "Fotoğraf çekimlerini kendi başımıza yapıyoruz ama sergileri yapmak için mutlaka desteğe ihtiyaç var. Bizim dert edindiğimiz gibi başkalarının da dert edinmesini ve onların da bizimle beraber olmasını istiyoruz. Özbekistan'daki bu sergimizi Eriş Un firması destekliyor. Filistin'den bir davet aldık ancak orayla bir bağlantımız yok. Bu ülkelerin çoğu sergiyi karşılayacak durumda da değiller." diye konuştu.

Sergilerin, hafıza oluşturmadaki önemine dikkati çeken sanatçı, Özbekistan'ın Tirmiz şehrindeki serginin ardından Taşkent'te de sergi açılacağını dile getirdi.

Durgut, proje kapsamında Filistin'de de 2 sergi yapacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"El Halil ve Kudüs'te eşzamanlı olarak açılacak. Sonra yine Filistin'in farklı yerlerinde bu sergiler dolaşacak. İlk sergimiz 75 fotoğraftan oluşuyordu. Şimdi ona ek olarak, 4 şehrin daha fotoğraflarını ekleyeceğiz. 90 fotoğraf olacak. Bunun bir de kitaplarını yapmak istiyoruz ama tabii destek lazım. Sergiyi gezenin, yanında bir şey götürmesi lazım ki evde çoluk çocuğu da görsün. Sergilerin kitaplarının yapılması ve dağıtılması lazım."

"Kuran-ı Kerim'de adı geçen mekanların fotoğraflarını içeren bir albüm yapacağız"

İslam Şehirleri'ne paralel olarak "Kuran-ı Kerim Atlası" projesi yapmaya başladıklarını aktaran Durgut, "Özellikle Orta Doğu'da gittiğimiz ülkelerde Kuran-ı Kerim'de adı geçen mekanların fotoğraflarını içeren bir albüm yapacağız. Bunun da yaklaşık yüzde 60'ını tamamladık. Vakit ve nakit buldukça tamamlayacağız. İnsanlar Kuran'ı sadece Arapça okuduğu zaman anlamıyorlar, mutlaka mealini ve tefsirini okumalılar. Onlarda da okuduğumuz ve anladığımızı biraz da hayal etmek lazım. O hayal için bir kaynak olsun diye bu albümü yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz