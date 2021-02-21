İslam dünyasındaki alimlerden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajları

İslam dünyasından bir çok alim, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

İslam dünyasından bir çok alim, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

Suudi Arabistanlı alim Eş-Şeyh Muhammed Al Reşid, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Saraç'ın ömrünü; İslam dinine, Müslümanlara, öğretmenliğe ve irşada hizmet için vakfettiğini ifade etti.

Al Reşid, Saraç'ın hadis, fıkıh ve davet ilimleri konusundaki bilgisine işaret ederek, ardında hayatını onlara ders vererek geçirdiği pek çok alim ve vaiz bıraktığını belirtti.

Saraç ile güçlü bir bağı olduğunu, kendisinden icazet aldığını aktaran Al Reşid, onun vefatıyla onlarca yıl önce doğan bir güneşin battığını ancak öğrencilerinin ve öğrettiklerinin gelecek nesillerin yolunu aydınlatacağını kaydetti.

Suriye Alimler Birliği: Tüm İslam alemine başsağlığı dileriz

Suriye Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük bir alim, değerli bir eğitimci ve sessiz, mütavazı bir mücahit olan Muhammed Emin Saraç Hocaefendi için tüm İslam alemine derin bir hüzün ve sabır duygusuyla başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Saraç'ın Türkiye'nin en önemli alimlerinden birisi olduğu belirtilen açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Türk milletine, merhumun ailesi, öğrencileri ve yakınlarına başsağlığı diler ve Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederiz." ifadelerine yer verildi.

"Tercüme çalışmalarında yer aldı"

Suriyeli İslami ilimler konusunda araştırmacı, Doha'daki Hamed bin Halife Üniversitesinde öğretim görevlisi Mecid Mekki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraç'ın, öğrencilerine ve onların eğitimine çok önem verdiğini, başkalarıyla birlikte yaptığı tercüme çalışmalarıyla bazı İslami kitapları Türkçeye kazandırdığını belirtti.

Seyyid Kutub'un "Fi Zilali'l-Kur'an" isimli 16 ciltlik tefsirinin tercümesinde bulunduğunu anımsatan Mekki, tercüme çalışmasının 7 yılda tamamlandığını aktardı.

Mekki, hocası Saraç'ın ilmi çalışmalarına işaret ederek, ilmi ve bilimsel konferanslarda muhakkak ya katılımcı ya da konuşmacı olarak yer aldığını kaydetti.

Suriyeli araştırmacı, Saraç'ın vefatıyla Türkiye ve İslam dünyasında ilim ve davet kandilinin söndüğünü ifade etti.

"Allah'ın kulları için bir kandildi"

Suriyeli hadis alimi Muhammed Avvame de merhum Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Aynı zamanda Saraç'ın öğrencilerinden olan Avvame, "Hocamız çok büyük bir isimdi. O, Allah'ın dinine sadık ve Allah'ın kulları için bir kandil ve onlara Allah'ın rızası için yol gösteren biriydi. Aynı zamanda şöhret, yaygaradan uzak bir şekilde, ilim ve çalışma yoluyla Allah'ın dinini yaymak için yorulmak bilmeyen sessiz bir mücahitti." ifadelerini kullandı.

"Kırk beş yıldır, bu mübarek ülkenin gençleri ve nesillerini yetiştirdi." ifadelerine yer veren Avvame, Saraç'ın samimi çalışmalarının meyvelerini gördüğüne, yetiştirdiği kişilerin önemli yerlere geldiğine işaret etti.

"İslam ümmeti çok değerli bir hazineye veda etti"

Arap dünyasının önde gelen alimlerinden, Suriye Alimler Birliği Başkanı Muhammed Ali es-Sabuni, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İslam ümmeti, alimlerden bir alime, Türkiye'de İslam'ı yücelten çok değerli bir hazineye, hayırlı bir davetçiye veda etti." ifadelerini kullandı.

Sabuni, mesajında şunları kaydetti:

"Saraç, öğrendi, öğretti, edep öğrendi, edep öğretti, mezun oldu, mezun etti, güneş gibiydi. Ezher-i Şerif'te eğitimi sırasında ona eşlik ettim. Daha sonra Allah'a davet yolunda birbirimize eşlik ettik. Allah, aramızdaki iletişimi kesene dek 40 yılı tamamladık. Senin gidişinle çok üzgünüz Saraç."

"Selef-i salihinin zamanımızdaki numune şahsiyeti"

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Haci mesajında şu ifaderi paylaştı:

"Alimin ölümü, alemin ölümüdür. Hayatını, geçmişten günümüze ulaşan ilmi mirası sonraki nesillere aktarmaya adayan, birçok İslam alimi ve mütefekkirinin yetişmesine vesile olan, selef-i salihinin zamanımızdaki numune şahsiyeti, muhterem büyüğümüz, Muhammed Emin Saraç hocamız Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur.

Merhum hocamıza Allah'tan rahmet ve mağfiret diler, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, talebelerine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz."

Son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç,19 Şubat Cuma günü tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi