İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i cemaatiyle buluşmaya hazır Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır sessizliğe bürünen İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami, ibadete hazır hale getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır sessizliğe bürünen İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami, ibadete hazır hale getirildi.

Salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra cuma namazı kılınacak tarihi Ulucami, Büyükşehir ve Sur belediyeleri ekiplerince dezenfekte edildi, namazın kılınacağı cami avlusu yıkandı.

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyayı tehdit eden salgın nedeniyle bütün cami ve mescitlerde vakit ile cuma namazlarının belli bir süre için kılınmaması yönünde karar alındığını anımsattı.

Salgınla mücadelede elde edilen olumlu sonuçlar neticesinde 2,5 aydan sonra yarın itibariyle bütün Türkiye'de cuma namazını cemaatle eda etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Fakirullahoğlu, "Sur ilçemizde Diyarbakır'ın en büyük camisi, Anadolu'nun en eski ibadet yerlerinden olan 5. Harem-i Şerif olarak da bilinen Ulucami'mizde Allah nasip ederse uzun bir aradan sonra yarın ilk hutbemizi okuyacağız." dedi.

Vatandaşların cuma namazını kılmak isteyeceğini fakat 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler ile hastalık belirtileri olanların camiye gelmemelerini isteyen Fakirullah, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımız geldikleri zaman maskelerini takmaları, seccadelerini beraberlerinde getirmeleri ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Uzun bir zamandan beri cuma namazı kılınmadı, vatandaşlarımızın aşkla bugünü beklediklerini biliyoruz ama salgın insan hayatını tehlikeye attığı, insan hayatının kıymetli olduğunu bildiğimiz için ibadetlerimizi daha sonra sürekli yapabilmemiz için vatandaşların konulan tedbirlere uymasını istiyoruz. İnşallah huzur ve mutlulukla cuma namazımızı eda edeceğiz."

Ulucami'de cuma namazlarının 1 saat 20 dakika sürdüğünü dile getiren Fakirullah, yarın namazı 20 dakika içerisinde bitireceklerini bildirdi.

Fakirullah, "Teması en aza indirmek ve açık alanda olduğu için mevsimsel şartlar göz önünde bulundurarak kısa sureler ve hutbeyle, musafaha yapılmadan vatandaşların bir an önce alandan ayrılmalarını inşallah gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Fakirullah, bütün camilerde dezenfekte çalışmasının yapıldığını ve sahaların tümünün deterjanla temizlendiğini kaydetti.

Camilerin cuma namazına hazır olduğunu ifade eden Fakirullah, "Ulucami'de iç ve dış alanında 8 bin kişilik cemaatin rahatlıkla namaz kılabildiği bir cami. Fakat karar doğrultusunda cuma namazının kılınabileceği iç avlu ile cami önündeki alanda yaklaşık bin kişinin namaz kılabileceğini ön görüyoruz. Lütfen herkes bulunduğu yerde namaz kılınabilecek camilerde yerlerini alsınlar, orada kılsınlar. İnşallah daha sonraki günlerde ülkemiz ve dünyamız bu salgından kurtulunca saf safa, omuz omuza tekrar kılacağız." ifadelerini kullandı.

Fakirullah, cemaatleriyle tekrar bir araya gelebildikleri için Türkiye Diyanet Vakfı Sur Şubesi olarak "şükür kurbanı" keseceklerini belirtti.

Cami cemaatinden Can Doğan Çelik de 10 yıldır cuma ve vakit namazlarını Ulucami'de kıldığını söyleyerek, "Uzun süredir cuma namazını kılamıyorduk, çok üzgündük. Ulucami açıldı, artık cuma namazlarını kalacağız. Çok sevinçliyiz, mutluyuz, heyecan doluyuz, yarını sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA