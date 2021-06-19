İslahiye'de yerinde aşı uygulaması işçilerle başladı
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İslahiye'de yerinde aşı uygulaması işçilerle başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal - Haberler | Yerel

- İslahiye'de yerinde aşı uygulaması işçilerle başladı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yerinde aşı istasyonu belediye işçileri aşılanarak uygulanmaya başlandı.

- İslahiye'de yerinde aşı uygulaması işçilerle başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yerinde aşı istasyonu belediye işçileri aşılanarak uygulanmaya başlandı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, aşılanmanın hız kazandığı bu günlerde hastanelerde oluşan yoğunluğu azaltmak, iş kaybının önüne geçmek ve 182 randevu sisteminde yoğunluk oluşmasını engellemek amacı ile merkez ilçe ve çevre ilçelerde yerinde aşı istasyonu isimli aşılama uygulamasına geçti.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama doğrultusunda sisteme tanımlanan sigortalı işçi ve memurların aşılanmasına başladı.

İslahiye Belediyesi'ne bağlı yaklaşık 300 'e yakın memur ve işçinin sisteme tanımlanması ile İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Yerinde aşı İstasyonu kurarak memur ve işçileri aşılamaya başladı.

Başkan Vural Teşekkür Etti

Çalışkanlığı ile bilinen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural sağlık çalışanlarını ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Vural konuya yönelik yaptığı açıklamada, "Bu hizmeti ayağımıza kadar getiren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanımız ve tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım ve ilçem adına sonsuz teşekkürler ederim. Ayrıca biliyorsunuz belediyeciler şehrimizin tüm hizmetlerini yapan insanlardır bunlar temizlikten tutun cenaze hizmetlerine kadar her şey belediyenin kontrolünde yapılan şeyler çalışanların sağlıklı olması toplumun sağlıklı olması diye düşünüyorum yinede buraya kadar zahmet edip gelip bize böyle hizmet veren sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler ediyor saygılar sunuyorum" dedi.

İlçe Sağlık Müdür Vekili Fatma Duygu Gürler'in verdiği bilgiye göre, "ilçemizde bugüne kadar toplam 15 bin 500 kişi aşılandı, son olarak yaş gurubunun 35'e inmesi sigortalı ve memurların da kapsama dahil edilmesi ile aşılama hızı daha da artmış oldu. Aşılamaya olan talebi karşılamak ve hastanede oluşan yoğunluğu azaltmak amacı ile uygulamaya konulan yerinde aşı istasyonu ekibimiz belediyemiz çalışanlarının aşılanmaya başlanması ile start vermiş oldu. Önümüzdeki günlerde ilçemizde bulunan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iki adet fabrikamızın çalışanlarının aşılanması ve ilçe merkezindeki meydanda kapsam dahilinde ki vatandaşların aşılanması ile devam edecektir. Sisteme tanımlanan kişiler randevu almaksızın 6'lı grup şeklinde İlçe Sağlık Müdürlüğümüze başvurmaları halinde bekletmeksizin aşılarının yapılacak" bilgisi paylaşıldı.

İslahiye'de yerinde aşı uygulaması işçilerle başladı
İslahiye'de yerinde aşı uygulaması işçilerle başladı
İslahiye'de yerinde aşı uygulaması işçilerle başladı
İslahiye'de yerinde aşı uygulaması işçilerle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

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