İslahiye'de vaka sayıları tam kapanmada 3'e düştü

TÜRKİYE genelinde uygulanan tam kapanma ve koronavirüs tedbirleri ile Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vaka sayısı, 3'e düştü.

TÜRKİYE genelinde uygulanan tam kapanma ve koronavirüs tedbirleri ile Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vaka sayısı, 3'e düştü. İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, uygulanan tam kapanmayla ilçede koronavirüs vaka sayılarının son 5 günde 3'e düştüğünü söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, gerçekleştirilen tam kapanma ve koronavirüs tedbirleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde olumlu sonuç verdi. İlçenin risk haritasında 24-30 Nisan tarihinde 160 olan vaka sayısı, 13 Mayıs tarihinde 3'e düştü. İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan yaptığı yazılı açıklamada, "Tabloda görüleceği üzere vaka sayıları halkımızın ve esnafımızın gösterdiği büyük fedakarlıklar sonucu neredeyse sıfırlanma noktasına gelmiştir. Bu hafta pazartesinden bugüne kadar toplam 3 vakamız var. Bu tablonun bize önümüzdeki yaz sezonunda daha rahat hareket etme imkanı verecek. Bu noktaya büyük fedakarlıklar sonucu ulaşıldığını unutmamak gerekiyor. Bu kazanımı korumak için bu bayramda herkesin yüksek bir sorumluluk ve anlayış içinde tam kapanma kurallarına uyması gerekiyor. Katıldığım koronavirüs denetiminde küçük bir azınlığı hiçbir geçerli izni olmadan kapanma kurallarına uymamakta ve bencilce hareket etmekte olduklarını gözlemledim. Bu durum kurallara uyan toplumun büyük bölümünün fedakarlığını da tehlikeye atıyor. Tam kapanma kurallarına uyalım uymayalar ise uyaralım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK