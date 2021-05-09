İskilip Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çorum'un İskilip ilçesinde tam kapanma dönemimde sokakta yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacı belediye tarafından karşılandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde tam kapanma dönemimde sokakta yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacı belediye tarafından karşılandı.

Her ay düzenli olarak sahipsiz sokak hayvanlar için mama dağıtan İskilip Belediyesi, kısıtlamaların ilk günlerinden itibaren haftada 3 gün olmak üzere besleme faaliyetlerine devam ediyor. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatıyla, Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Birimi tarafından tam kapanma döneminde de ilçede 15 farklı bölgede besleme noktası oluşturularak mama ve su bırakıldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Birim Sorumlusu Fatma Nur Ulunç, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatıyla sahipsiz sokak hayvanlarının düzenli beslenmelerini ve bakım ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Özellikle insanların evde kaldığı tam kapanma döneminde sokakta ki canlarımızın beslenmesi için düzenli bir şekilde mama dağıtımını yapıyoruz. İskilip Belediyesi, ilçemizde yaşayan her bir canlının yaşam sigortasıdır" dedi.

Belediye Başkanı Ali Sülük ise yaptığı açıklamada, "Sahipsiz sokak canlılarının bu pandemi sürecinde bakım, tedavi ve aşılama hizmetlerini yürütmekteyiz. İlçemizin sınırları içerisinde 15 adet besleme noktasıyla onlara ulaşıyoruz. Haftanın 3 günü düzenli olarak mama ve sularını bırakıyoruz. Pandemi ve tam kapanma döneminde çalışmalarımız hızlandı. Özellikle tam kapanmada döneminde sokak hayvanlarımız aç kalmasın bakıma muhtaç kalmasın diye çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Onları korumak ve beslemek görevimiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı