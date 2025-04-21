İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 Nisan İstanbul barajlarında son durum nedir? Bugün İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İSKİ, ASKİ baraj doluluk oranları!

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, yaz mevsimi yaklaşırken barajlardaki su seviyesini yakından takip ediyor. Özellikle son yıllarda kuraklık tehlikesinin artmasıyla birlikte, İSKİ baraj doluluk oranı 21 Nisan itibarıyla ne durumda? sorusu sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan veriler, şehirdeki su kaynaklarının mevcut durumunu ortaya koyarken, vatandaşlar da bu bilgilere göre günlük yaşantılarını şekillendirmeye çalışıyor. Peki, 21 Nisan İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte detaylar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

21 NİSAN (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 Nisan 2025 Pazartesi günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

ASKİ

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI