İşitme Engelli Küçük Kız "İşitme Cihazına" Doğum Gününde Kavuştu

İşitme engelli küçük kız "işitme cihazına" doğum gününde kavuştu

Babası olmayan 10 yaşındaki küçük kız yeni işitme cihazına hayırseverlerin desteği ile kavuştu

Bir süredir hayatın sesini duyamayan küçük kız artık en sevdiği şarkıları dinleyebiliyor

Küçük kız doğum gününde kavuştuğu işitme cihazı ile hayatını sesini duyup, yaşama ses veriyor



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yaşayan 10 yaşındaki işitme engelli bir kız çocuğu hayırseverlerin desteği ile yeni işitme cihazına doğum günü olan 21 Aralık tarihinde kavuştu. Eski cihazı işlevini yitirdiği için bir süredir işitmeyen minik kız artık hayatını sesini eskisi gibi duymaya başlarken, en sevdiği şarkı olan "Erik Dalı Gevriktir"i de büyük bir mutluluk ile dinliyor.

Merkeze bağlı Salar Beldesi'nde yaşayan 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Münire Engin isimli minik kız çocuğu Salar Belediye Başkanı Cengiz Taşpınar ile Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin devreye girmesi ile yani işitme cihazına kavuştu. Hayatın sesini yeniden duyan Münire Engin kendisini alınan cihazda destek olan Taşpınar ve dernek yetkililerini teşekkür etmek için Belediye Başkanlığını ailesi ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette küçük kız ile cihazın alınmasındaki gösterilen çaba hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Taşpınar, küçük kızın doğuştan işitme engelli olduğunu ve 2009 yılında babasını kaybettiğini ifade etti. Başkan Taşpınar, "Kızımız doğuştan işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi daha sonradan fark ediyor ve ameliyat oluyor. Sağ kulağına bir cihaz takılıyor ve onunla duymaya başlıyor. Aile ilk cihazı 2010 yılında alıyor. 2017 yılına gelindiğinde ise takılı cihaz işlevini yetirdiği için kuruma başvuruyor. Daha sonra raporları alınıyor hastaneden. Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılmıştı ameliyatı 2010 yılında. Oradan tekrara rapor alınıyor daha sora Ankara'daki bir firmaya cihaz alımı için müracaat ettik" diye konuştu.

"Cihazımızı aldığım günde kızımızın doğum günüymüş"

Başkan Taşpınar, cihazın alınmasında yaşanan süreci şu sözlerle anlatmaya devam etti:

"SGK cihaz alımının yüzde 60'nı karşılıyor kalan yüzde 40'nı ise aile karşılamak zorunda kalıyor. Ailenin maddi durumu yetersiz, kızımız aynı zamanda babasını 2009 yılında kaybetmiş. Cihaz 20 bin TL, 12 bin TL'sini kurum ödüyor. Kalan 8 bin TL için bizlere söyledi. Bizde elimizden gelen kadarını karşıladık ama eksik kalan bir miktar vardı. Bunun içinde Afyonkarahisar Yardım Elma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne başvuru yaptık. Sağolsun bir hayırsever iş adamımızda bunu karşılamış. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz, Allah bol kazançlar versin. Eksik kalan kısımda tamamlandıktan sonra cihazımızı biz ayın 21'inde teslim aldık. Bu arada 21 Aralık da yani cihazımızı aldığım günde kızımızın doğum günüymüş. Kendisine iyi, güzel bir doğum günü hediyesi oldu."

"Bizim için önemli olan onun şuandaki mutluluğu"

Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk ise minik kız için yoğun bir girişimde bulunduklarını ve bir hayırseverin cihazın alınmasındaki eksik kalan miktarı tamamladığını dile getirdi. Küçük Münire'nin gülümsemesinin her şeyden önemli olduğunu aktaran Öztürk, "Münire ile ilgili haberi alınca bir gayret sarf ettik. Benze vakaları da biz çok yaşıyoruz. Kızımızın yüzünün bu şekilde güleceğini tahmin etmiştik. Şimdi çok mutlu görüyorum kendisini. Bu küçük katkımızla da hayatını sesini ve tınısını yeniden dinleme fırsatı buldu. Bizim için önemli olan onun şuandaki mutluluğu" diye konuştu.

En sevdi şarkıyı kulaklık ile dinledi

İşitme cihazı alındıktan sonra adeta hayata yeniden bağlanan küçük Münire'nin yüzündeki gülümseme ne kadar mutlu olduğunu gösterirken, küçük kız ayrıca cihaz ile birlikte okulda derslerini daha iyi anladığını da söyledi. Aile üyelerinin cep telefonu ile en sevdiği şarkılardan birisi olan Erik Dalı Gevrektir'i dinleyen Münire Engin taktığı kulaklık ile de zaman zaman şarkıya da ihmal etmeyi unutmadı.