İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!
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İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!

01.10.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:27
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!

güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi.

güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetlleri ile bir araya geldiği görülüyor.


- Azerbaycan
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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