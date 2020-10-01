İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği!

güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi.