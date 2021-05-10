Kayseri'de işçilerin bayram sevinci ikiye katlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ve 15 ilçe belediyesi ile belediye iştiraklerinde çalışan Hizmet-İş Sendikası üyelerine ikramiyelerinin bayram öncesinde ödendiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ve 15 ilçe belediyesi ile belediye iştiraklerinde çalışan Hizmet-İş Sendikası üyelerine ikramiyelerinin bayram öncesinde ödendiği bildirildi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının yetkin olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Bünyan, Akkışla, Yahyalı, Develi, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza Belediyesi ile belediye iştiraklerinde çalışan üyelerinin ikramiyelerinin bayram öncesinde yatırıldığını belirtti.

Tüm dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu salgının oluşturduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılara rağmen yaklaşık 6 bin 500 üyelerine Ramazan Bayramı'ndan önce toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını aktaran Çelik, "Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin yatmasıyla üyelerimizin sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. Kovid-19 salgınından dolayı buruk geçecek olan Ramazan Bayramı, ikramiyelerin yatmasıyla üyelerimiz adına sevince dönüşecektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, kendileri için bayram sevincini ikiye katlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.

Çelik, ödenen ikramiyelerin salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafa da katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya