İş ve Spor dünyası "Hatay için El Ele" verdi, Habermetre raporladı!

Habermetre, Hatay'da 9 Ekim 2020 tarihinde Belen ilçesinde çıkan ve farklı bölgelere de sıçrayan orman yangını sonrası iş ve spor dünyasının #GeleceğeNefes olup "Hatay için El Ele" verdiği fidan bağışı kampanyalarını inceledi.

Habermetre verilerine göre 11-22 Ekim tarihleri arasında web sitelerinde, "Geleceğe Nefes" ve "Hatay için El Ele" fidan kampanyalarının başladığı 11 Ekim tarihinden itibaren, 2.599 adet haber yansıması, 2 milyonun üzerinde okunma sayısına ve 342 bin dolarlık reklam eşdeğerine ulaştı. 28 haberde manşet ve 189 saat ana sayfa gören yansımaları, 249 saat manşette, 1.488 saat ise ana sayfada kaldı. Web sitelerinde en çok okunan içerikler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Spor Kulüpleri ve Federasyonları, Finans sektörü ve Türk Telekom'un fidan kampanyaları ile ilgili iletişim çalışmaları oldu.

Habermetre verilerine göre 11-22 Ekim tarihleri arasında Twitter'da, 9.349 farklı kullanıcı tarafından, 1.693 tweet atıldı, 10.910 kere paylaşıldı (RT ve alıntı), bu tweetlerde toplamda 11.916 adet hashtag, 1.744 adet link ve 495 adet görsel kullanılırken, toplamda 36,7 milyon kişiye ulaşıldı. Twitter'da en çok kişiye ulaşan ve etkileşim alan tweetler ise, Beşiktaş JK resmi hesabından atılan ve Türkiye Süper Lig ekipleri arasında kampanyayı başlatan tweet, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor resmi Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar oldu. İş Bankası'nın resmi hesabından atılan ve Bankalar arasındaki kampanyayı başlatan tweet özel sektör paylaşımları arasında en çok etkileşim alan tweet olurken, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Akbank tarafından yapılan paylaşımlar diğer popüler tweetler olarak dikkat çekti. Siyasilerin paylaşımları da yüksek etkileşimlere ulaşırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in paylaşımları öne çıktı.

İŞ BANKASI HER BİR ÇALIŞANI VE EMEKLİSİ ADINA 44.810 ADET FİDAN BAĞIŞLADI

Bankalar arasında fidan bağışlama kampanyasındaki ilk paylaşım, İş Bankası'nın 15 Ekim tarihinde resmi Twitter hesabından paylaştığı, "Hatay'da meydana gelen yangında zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için Türkiye İş Bankası ailesi olarak çalışan ve emeklilerimiz adına 44.810 adet fidan bağışlıyoruz. Yapı Kredi Bankası'nı @yapikredi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. #GeleceğeNefes" paylaşımı oldu. Bu paylaşım sonrası sırasıyla; Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank, QNB Finansbank, Enpara, TEB, Şekerbank, N Kolay, Fibabanka, Odeabank, Alternatif Bank, Türkiye Finans, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Emlak Katılım, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım da katıldığı kampanya büyük bir FidanChallenge'a dönüştü.

SİGORTA VE BES KAMPANYAYA İLK KATILAN SEKTÖRLERDEN OLDU

Sigorta ve BES, kampanyaya ilk katılan sektörlerden oldu

Sigorta ve BES şirketleri arasında fidan bağışlama kampanyasıyla ilgili ilk paylaşım, Koru Sigorta'nın "Geçtiğimiz hafta Hatay'da meydana gelen yangında zarar gören orman arazilerimiz için 2017 adet fidan bağışında bulunarak, @quicksigorta'ya meydan okuyoruz! #HatayİçinElEle #korusigorta" paylaşımı oldu. Kampanya, sonrasında 28 şirketi biraraya getiren büyük bir harekete döndü.

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG TAKIMLARI ARASINDAKİ MEYDAN OKUMAYI BAŞLATTI

Spor kulüpleri arasında ilk paylaşım, Sakaryaspor'un 11 Ekim tarihinde resmi Twitter hesabından Kocaeli Spor Kulübü'ne "Hatay'da hain terör örgütü tarafından yakılan alana yeniden dikilmek üzere 1965 fidan bağışlıyor ve Kocaelispor'a meydan okuyoruz. Cennet vatanımızı yeşertmeye sen de var mısın komşu? @Kocaelispor_" şeklindeki meydan okuması oldu. Süper Lig ekipleri arasındaki meydan okuma ise, Beşiktaş'ın 12 Ekim tarihinde resmi Twitter hesabından paylaştığı "Hatay için el ele! Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan bağışlayarak @GalatasaraySK'a meydan okuyoruz." tweeti ile oldu. Spor Kulüpleri bağışlarında, dikkat çeken detay ise kulüplerin neredeyse tamamının kuruluş yılları sayısında fidan bağışlaması oldu.

İşte kategorilerine göre "Hatay içi El Ele" veren bazı marka ve kurumların isimleri ve bağışladıkları fidan sayıları: