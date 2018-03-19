İş Adamı Vedat Öztürk, Gediz Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı'na Aday Olduğunu Açıkladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sanayici iş adamı Vedat Öztürk, Gediz Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Tüm sanayici, iş adamı ve esnafımızı kucaklayan bir seçim çalışması yürüteceğini belirten Vedat Öztürk, "Allah'ın izni ve Sanayi ve Ticaret Odamızın değerli üyelerinin teveccühü ile kazandığımda, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımı sürdüreceğim. Sorunları tespit eden, proje ve çözüm üreten, danışan ve birlikte yöneten bir anlayışı hakim kılacağım. Birlik ve beraberlik içerisinde Gediz ve köylerimizi de kucaklayan projeler üretip bütünlük içerisinde çalışacağım" dedi.

Öztürk, adaylık açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini daha iyi yapacağıma inanıyorum. Bu göreve talip olduğumu kamuoyuna açıklıyorum. Sanayi Ticaret Odası; esnafı temsil etme noktasında hükümetlerden yatırım ve teşvik alan en büyük sivil toplum kurumu temsilcisidir. Gediz ilçemize hak ettiği yatırımları hep birlikte sağlayacağız inşallah."

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri de açıklayan Vedat Öztürk, "Sevdası Gediz Olan Bizler Diyoruz ki; Ticaret odasında bir alt birim oluşturup, Teşvik bilgilendirme, proje hazırlama ve proje takip birimi kurup devlet desteklerinden ve teşviklerinden tüm üyelerimizin yararlanmasını sağlayacağız. Tüm üyelerimizin işlerini büyütmesi, daha iyi olması ve ufuklarının genişlemesi adına ülke içi ve ülke dışı seminerlere ve fuarlara götüreceğiz. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki lüks otellerle anlaşma yapıp üyelerimizin indirimli konaklama hizmetlerini sağlayacağız. Yeni gelecek olan yatırımcılara, Proje, hafriyat ve devlet desteği almakta yardımcı olacağız. Yeni yatırımcılar getirmek için Ankara siyasetiyle ve bürokratlarıyla dirsek temasında olacağız. Banka müdürlerimizle görüşüp ticari faaliyet yapan üyelerimizin bono ticaretinde protesto sorunlarıyla ilgili çözümler üreteceğiz. Sevdası Gediz olan değerli üyelerimizle Gediz'in kalkınması için her ay istişare toplantıları yapacağız. Gedizli öğrencilerimize eğitimlerinde katkı olması dolayısıyla burs kampanyamızı gerçekleştireceğiz. Siz değerli üyelerimiz, Gediz halkı ve yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin destekleriyle en az 500 kişiyi istihdam sağlayacak halk şirketi kurmakta öncülük yapacağız. Mevcut yönetimin en büyük sorunlarından olan üyelerle diyalog noktasında Ticaret masası oluşturup tüm üye ve esnaflarımızın sorunlarını rahatça dile getireceği imkanları sağlayacağız. Gediz'imizin değişik platformlarda tanıtımını sağlayacağız. Tüm bu yolda inat için değil, koltuk için değil, genç neslin yetenekleri ve başarılarıyla sevdası Gediz olan, Hedefimiz Birlik olan, köylüsü, kentlisi, kasabalısı, küçük esnafı, tüccarı, sanayicisini birbirinden ayırt etmeden hep birlikte Gediz olmak için desteklerinizi bekliyorum. Gediz'in Genç Yüzleri, Gediz Sevdalıları dedi.

"Sanayi Ticaret ve Sanayi Odası'nı geleceğe taşıyacağız"

Vizyonunun temel felsefesini anlatan Öztürk, "Sanayi Odası seçimleri denildiği zaman bizim aklımıza hiçbir zaman oy kullanacak işveren sayısı, kitlesi, kütlesi, miktarı gelmedi. Çünkü biz sanayi ve sanayici kavramlarını ayırdığımızda hep bu kaybı yaşadık. Servis şoföründen tutun da arıtma tesisinde çalışanına kadar bu olguya hizmet vereni Sanayi Odasının bir parçası olarak görmezseniz, siz hedeflerine ulaşacak enerjiyi bulamazsınız. Biz çıktığımız bu yolda sadece oy kullanacakları değil, onlara enerji veren her kesimin çıkarlarını düşünüyoruz. Bu felsefeden yola çıkarak, biz ekip olarak Gediz Sanayi Odasını, sanayi ve sanayici kavramını tüm katmanlarıyla geleceğe taşımak için adayız" ifadelerini kullandı.

Vedat Öztürk'ün Özgeçmişi

1976 yılında Gediz'de doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Gediz'de tamamladı. Yüksek Öğrenimini ise Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde tamamladı. İleri derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Atalarından gelen mirası 40 yıldır devam ettiren Öztürk, Gediz'de ticaret ile iştigal etmektedir. Gediz Esnaf Dayanışma Birliği Başkan Yardımcılığı Görevinde bulunan Öztürk, Öziz Motorlu Araçlar firmasının yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir.(RB-EFE) - KÜTAHYA