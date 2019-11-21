21.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:30

İş adamı Ethem Sancak'tan 4 yıl sonra gelen özür

İşadamı Ethem Sancak, 2015 yılında katıldığı bir programda söylediği, "Konyalılar 360 derece döner" sözüne açıklık getirerek, Konyalılardan özür diledi

KONYA - İş adamı Ethem Sancak, 4 yıl önce söylediği "Konyalılar 360 derece döner" sözü için Konyalılardan özür diledi. Sancak, "Ben haddimi bilirim, yanlış anlaşıldım, özür dilerim" dedi.

İşadamı Ethem Sancak, Konya'da 81 ilden gençlerin katılımıyla düzenlenen Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesine konuşmacı olarak katıldı. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu ile bazı kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı programda gençlere mesleki tecrübeleri anlatan Ethem Sancak, soru cevap bölümünde İHA Muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Yanlış anlaşıldım, özür dilerim"

2015 yılında Başkanlık Sisteminin anlatıldığı bir programda yaptığı konuşmada, 'Konyalılar 360 derece döner' sözünün Konyalılarca tepkiyle karşılandığının hatırlatılması üzerine Sancak, yanlış anlaşıldığını savunarak özür diledi. Sancak şöyle konuştu:

"Ben orada yanlış anlaşıldım. Ben Konyalıların ferasetini Mevlana'yı anlattım. Mevlana ne diyor, 'Bir ayağım pergel dünyayı 360 derece dönerim'. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Ben o gün bana saldıran Ahmet Davutoğlu'ndan daha çok Konyalıyım biliyor musunuz? O Taşkentli benim büyük dedem Ahmet Konevi, Mevlana'nın hocasıydı. Benim de kökenim ona dayanıyor. Ben Ahmet Konevi'ye, Mevlana'ya hakaret edebilir miyim? Ben haddimi bilirim. O gün benim lafım münafıklar tarafından çarpıtıldı. Gene de Konyalılardan özür diliyorum, eğer yanlış anlaşıldıysam. Konya benim bu coğrafyada hayran olduğum iki üç ilden biridir. Roma İmparatorluğu'na da hayran bir adamım. Roma insanlık tarihinin büyük uygarlık eşiklerinden biriydi. Roma'nın sıklet merkezi Anadolu'ydu. Anadolu'daki Roma'nın en büyük merkezi İkonia (Konya) idi. Konya o dönemden beri büyük kent. Sonra Büyük Selçuklu'nun kenti oldu ve sonra da Osmanlı'nın kenti oldu. Şimdi Konya'ya ve Konyalıya hakaret edilir mi? Kentliye hakaret etmek peygambere hakaret etmektir. Peygamberimizin öbür adı medenidir. Kentli Arapçada medeni demektir. İslam dini bir kent dinidir. Dolayısıyla ben Konya'ya hakaret edebilir miyim? Ben haddimi bilirim, biraz da tarih bilirim. Onun için Konyalıların ne kadar ferasetli, dirayetli, ileriyi gören, geleceği tasarlayan insanlar olduğunu anlatmaya çalışmıştım ama yanlış anlaşıldım, özür dilerim."

"Konya'da iş yapıyoruz"

Ethem Sancak, ASELSAN'ın Konya'ya bir silah fabrikası kuracağının anımsatılarak, "Konya'ya savunma sanayi alanında bir yatırım yapmayı düşünür müsünüz?" yönündeki soruya, "ASELSAN'ın ya da askeri vakıfların fabrikalarının rakibi değilim. Biz birbirimizi tamamlamakla yükümlüyüz. Görev düşerse ASELSAN ile müşterek işlerimiz var. Konya'ya yapacağı işlerle ilgili bizimde katkımız var. Şuanda biz milli dingili üretmeye çalışıyoruz. Konyalı bir iş adamıyla ortağız. Şamatasını yapmadan zaten Konya'da iş yapıyoruz" diye cevap verdi.

Program sonunda iş adamı Ethem Sancak'a AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve program organizatörü Ahmet Katıksız tarafından plaket verilirken, günün anısına katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: İHA