İş adamı Ayhan Bozkurt, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

DEMİRÖREN Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in eşi Reyhan Demirören'in babası, Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Ayhan Bozkurt'un cenazesi, Ankara'da yapılan törenin ardından, toprağa verilmek üzere Çamlıdere ilçesine götürüldü.

Ankara'da dün hayatını kaybeden iş adamı Ayhan Bozkurt'un cenazesi Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi Ayhan Bozkurt'un eşi Sigrunn Ruud Bozkurt, oğlu Hakan Bozkurt, gelini Seçil Akyol Bozkurt, kızı Reyhan Bozkurt Demirören, damadı Tayfun Demiören, oğlu Gökhan Bozkurt, kardeşi Aydın Bozkurt, annesi Şerife Bozkurt, kardeşi Aynur Dinçmen ve diğer kardeşi Ayfer Taşkan taziyeleri kabul etti.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ile eşi Kıvanç Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören ile eşi Reyhan Demirören, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çok sayıda iş adamı, yakınları ve dostları katıldı. Ayrıca cenazeye çok sayıda çelenk gönderildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Kıvanç Oktay, Mehmet Soysal, tabutu cenaze aracına kadar omuzlarında taşıdı.

Ayhan Bozkurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere Çamlıdere ilçesine götürüldü.

KURT HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN BOZKURT KİMDİR

Ayhan Bozkurt, Ahmet ve Şerife Bozkurt'un oğlu olarak Ocak 1947'de Ankara'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Yenimahalle'de bitirdi. 1971 yılında A.D.M.M.'den Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1975 yılları arasında Norveç'te yaşadı ve çeşitli uzmanlık alanlarında çalıştı. 1975 yılında Türkiye'ye dönerek Kurt ve Kurt Pazar Geliştirme Bürosu'nu kurdu. Bu şirket şu anda inşaat, otomotiv, elektronik, tıp, turizm, sigortacılık, endüstriyel mühendislik ve dış ticaret gibi konularda faaliyet gösteren şirketlerin bağlı olduğu Kurt Holding A.Ş. halini almıştır. Kurt Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Ayhan Bozkurt ayrıca, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı, Ankaralılar Vakfı Başkanlığı, Yenimahalleliler Derneği Başkan Vekilliği, Şeyh Ali Semerkandi Vakfı Kurucu Üyeliği, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı ve Ankara Rotary Kulübü Genel Sekreterliği yapmıştır.