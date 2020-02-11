İris Gölü, yeniden kuşların oldu…

11.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:58

Karaburun Yarımadası'nın en özgün doğal güzellikleri arasında yer alan ve tabanına açılan kanallar aracılığıyla kurutulmak istenen İris Gölü, Karaburun Belediyesi ve sivil inisiyatiflerin ısrarlı çalışmaları sonucunda yok olmaktan kurtuldu.

İlçeye bağlı Küçükbahçe Köyü sınırları içinde yer alan ve kuşların göç yollarındaki duraklarından biri olan göl, yapılan zamanında müdahale ile Gümüşhane'de göz göre göre yok olan Dipsiz Göl'ün kaderini paylaşmadı.

Bu sabah bölgeye giden Karaburun Belediyesi'ne ait iş makineleri, açılan kanalları kapatarak 358 dönümlük gölün sularının çekilmesini engelledi.

İris Gölü'nün 1978 yılında yapılan kadastro çalışmaları sonucunda özel mülkiyete geçtiğini anımsatan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yasal düzenlemelere göre göllerin özel mülkiyete konu olmasının mümkün olmadığını belirterek, kanalların kapatılması işleminin geçici bir çözüm olduğunu söyledi.

"KALICI ÇÖZÜM ACİL KAMULAŞTIRMA"

42 yıl önce kadastro çalışmaları sırasında yapılan hatanın, bir doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle baş başa bıraktığını kaydeden Erdoğan, kalıcı çözümün göl alanının acil kamulaştırması olduğunu, bunun için de Hazine tarafından dört parselin sahiplerine dava açılması gerektiğini hatırlattı.

İlkay Girgin Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İris Gölü hem Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alıyor hem de İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 7.5.1992 tarihli kararı ile 1. Derece Doğal Sit alanında bulunuyor. Önceki yıllarda da kanal açarak gölü kurutma girişimleri olmuştu. Bize ihbar edilen son girişimle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile birlikte süreci hassasiyetle izleyerek gerekeni yaptık. Cumhuriyet Başsavcılığımıza da suç duyurusunda bulunduk. Belediye ekiplerimizin tespit raporunu derhal işleme alarak tam bir gün sonra kanalların kapatılması kararını veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Sn. Ömer Albayrak'a özellikle teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de gündeme gelen acele kamulaştırma kararının, tam da İris Gölü için alınması gerektiğini ve Hazine adına tescilinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tüm yetkili kamu otoritelerini, gölümüzün kalıcı şekilde kurtulması ve benzer girişimlerin engellenmesi için hızlı hareket etmeye davet ediyorum."

Kanalların kapatılması çalışmalarına nezaret eden Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç da, kanalların göl tabanındaki verimli toprağı gübre olarak satmak amacıyla açıldığını öne sürdü.Gölün acil olarak kamulaştırılmasını istediklerini sözlerine ekleyen Karaağaç, süreci hassasiyetle takip eden yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler