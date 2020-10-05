Irina Slavina: Rus gazeteci Kremlin'i suçlayan mesajı sonrası kendisini yakarak intihar etti

Rusya'da, araştırmacı gazeteci Irina Slavina, Nizhniy Novgorod kentinde İçişleri Bakanlığı binası önünde kendisini yakarak intihar etti.

Rusya'da, araştırmacı gazeteci Irina Slavina, Nizhniy Novgorod kentinde İçişleri Bakanlığı binası önünde kendisini yakarak intihar etti.

Irina Slavina intiharı öncesi Facebook hesabında yaptığı açıklamada, "Sizden ölümümden Rusya Federasyonu'nu sorumlu tutmanızı istiyorum" dedi.

Slavina, polisin Perşembe günü evinde arama yaptığını, bilgisayarına da el koyduğunu söyledi.

Rus gazeteciye göre polis evde, demokrası yanlısı Open Russia adlı grupla ilgili evraklar bulmaya çalışıyordu.

Yetkililer, cesedini buldukları Slavina'nın vücudunda ciddi yanıklar olduğunu açıkladı.

'Sansüre Hayır'

Irina Slavina, Koza Press adlı internet sitesinin genel yayın yönetmeniydi.

Sitenin sloganlarından biri "Sansüre Hayır"dı.

Rusya'da polis Nizhny Novgorod'da Perşembe günü Open Russia'yla ilgili soruşturma kapsamında Slavina dahil yedi kişinin evlerinde arama yapmıştı.

Slavina geçen yıl bir yazısında "yetkililere saygısızlık yaptığı" gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

BBC Moskova Muhabiri Sarah Rainsford, Slavina'yla ilgili olarak "Sürekli rahatsız edildiğini, gözaltına alındığını, para cezalarına çarptırıldığını biliyorum. Çok aktif bir kadındı" dedi.