İrem Derici: Kaslı, esmer beğeniyorum
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İrem Derici: Kaslı, esmer beğeniyorum

Tanınmakta zorlanılan şarkıcı, "Bu maske işi aslında işime geldi.

İrem Derici: Kaslı, esmer beğeniyorum
22.05.2020 07:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:38

Tanınmakta zorlanılan şarkıcı, "Bu maske işi aslında işime geldi. Kuaföre yürüyene kadar 10 kişiyle fotoğraf çekilirdim. Şimdi kısa boylu bir kadın geçiyor diye kimse yüzüme bile bakmıyor. Siz bile zor tanıdınız" dedi. Ünlü şarkıcı, Hande Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğunu eleştirmesiyle ilgili şunları söyledi: "Çevirelim bakalım sokaktan birini, Kenan gibi rol yapabilecek mi? Benim tercihimi soruyorsanız ben kaslı, esmer beğeniyorum. Şaka bir yana ikisi de işlerini mükemmel yapan oyuncular. Ben ikisine de bayılıyorum."

Kaynak: Hürriyet

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