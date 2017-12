İrem Derici, Cerrahpaşa'da Tedavi Gören Minikleri Coşturdu

Feherbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal'ın geleneksel yeni yıl davetlerinin bu yılki konukları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavi gören çocuklar ve aileleri oldu. Buluşmaya, İrem Derici, Yağmur Tanrısevsin ve Elif Ece Uzun da katıldı.



Çocuklar kendileri için düzenlenen özel organizasyonda eğlendi, ünlü misafirlerle sohbet edip moral buldu. Sihirbaz gösterisini heyecanla izleyen çocuklara, güzel anılarını yazacakları hatıra defterleri armağan edildi. Davete katılan çocuklar; hatıra defterlerinin ilk sayfalarını İrem Derici, Elif Ece Uzun ve Yağmur Tanrısevsin'e yazdırmak için birbirleriyle yarıştı.



İrem Derici sempatik tavırlarıyla davetin gözdesi oldu. Misafirler arasındaki bir teyzenin Sinoplu olduğunu öğrenen Derici, onunla yakından ilgilenip 'Hemşehriyiz. Ben de Sinop'un kızıyım' dedi. Kucağına aldığı minik hayranını seven Derici, 'Benim de böyle güzel bir kızım olur mu?' diye sordu. Ünlü sanatçı, 'Elbette' diye yanıt veren misafirlere takıldı, 'Benim gibi bir çirkinden böyle güzel çocuk olmaz. Yakışıklı bir baba bulmam lazım' diyerek herkesi güldürdü. Şarkılarıyla herkesi eğlendiren Derici, 2018 içinse şu tavsiyede bulundu: 'Ben sağlık sorunları nedenleriyle çok zor bir yıl geçirdim. Siz siz olun hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Her şeyin başı sağlık. Kendinize iyi bakın yeter'.



Çocukların tedavilerini sürdüren Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Kliniğimizde tedavi gören çocuklarımızı sık sık hatırlayan ve yanımızda olduklarını hissettiren Topal ailesi her zaman çocuklarımızın ve ailelerinin hayır duasını alıyor. Bizleri bugüne kadar hiç yalnız bırakmadılar, artık onlar da servisimizde görev yapan doktorlar gibi ailemizin bir parçası. İrem Derici, Yağmur Tanrısevsin ve Elif Ece Uzun'a da bir kez daha teşekkür ederiz' dedi. Ardından söylediği şarkılarla geceyi büyük bir coşkuya dönüştüren İrem Derici'iye teşekkür plaketi verildi. - İSTANBUL