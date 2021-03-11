IRCICA Genel Direktörlüğü'ne Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç atandı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç atandı.

Kılıç, genel direktörlük görevini Prof. Dr. Halit Eren'den devralacak.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, 1961'de İstanbul'da doğdu. Hırkaişerif İlkokulu, Vefa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gören Kılıç, 1988'de asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalında "İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce" başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı.

Türkiye üniversitelerinde müstakil "Tasavvuf Ana Bilim Dalı"nın kuruluşunun ardından bu dalda yapılan ilk doktora tezi sayılan "İbn Arabi'de Varlık ve Mertebeleri" isimli tezini savunan Kılıç'ın, Türkçe ve yabancı dillerde birçok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayımlandı.

Kılıç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sistematik Tasavvuf Bilim Dalı Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Başkanlığı, Islamic Manuscript Association Yönetim Kurulu Başkanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

Tasavvuf düşüncesi merkezli ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sunan, Türkçeye ve farklı dillere çeviriler yapan Kılıç, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca biliyor.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi olan Kılıç evli, 2 çocuk ve bir torun sahibi.

Prof. Dr. Halit Eren

1953 yılında Gümülcine'de (Batı Trakya, Yunanistan) dünyaya gelen Halit Eren, ilk ve orta tahsilini Batı Trakya'da, lise öğrenimini Sakarya'da, yüksek tahsilini 1976'da İstanbul'da tamamladı.

Eren, 1981'de Araştırmacı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Bölüm Başkanı olarak IRCICA'ya katıldı. Daha sonra aynı merkezde Genel Direktör Yardımcılığını üstlenen Eren, Ocak 2005'te IRCICA Genel Direktörü oldu.

İngiltere Türk-İslam Cemiyeti kurucusu ve yöneticisi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi ve genel başkanı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Vakfı genel sekreteri, Türk Bilim Tarihi Kurumu kurucu üyesi, Doğu Avrupalı Müslüman Azınlıklar Konseyi kurucu üyesi ve danışmanı, Rumeli Eğitim Vakfı kurucu üyesi, Türkiye Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İhtisas Komisyonu üyesi, Batı Trakya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı kurucu üyesi ve başkan vekili, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ikinci başkanı, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve ikinci başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı, Balkan Ülkeleri danışmanı olan Eren, 2011'de UNESCO Milletlerarası Irak Kültür Mirasını Koruma Koordinasyon Komitesi üyesi seçildi.

Halit Eren, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Yunanca biliyor. Evli olan Eren, üç çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri