İran: Nükleer müzakerelerde ihtilaflar azalıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerde ihtilafların azaldığını söyledi.

İran devlet medyasına göre, Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin ardından açıklamada bulundu.

Bakıri, görüşmelere ilişkin, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. İhtilaflı konularla ilgili açık parantezler azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını istiyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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