İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü

İran, nükleer programının kilit isimlerinden biri olan Fahrizade'nin suikaste kurban gitmesinin ardından İsrail'e misilleme yaptı. İddialara göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi Fahmi Hinavi, İran tarafından öldürüldü.

İran'ın 'Nükleer Babası' olarak bilinen Muhsin Fahrizade'nin suikast sonrasında öldürülmesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olduğu belirtilen Fahmi Hinavi silahlı saldırı sonucu öldürüldü. İddialara göre İran, Fahrizade'nin cinayetinin ardından İsrail'e misilleme yaptı.

MOSSAD YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran medyasında yer alan bir habere göre, perşembe günü akşam saatlerinde Tel Aviv'de İsrail gizli servisi MOSSAD yetkilisi olduğu belirtilen Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hinavi'nin aracıyla kırmızı ışıkta beklerken saldırganlar tarafından 15 el ateş edildiği iddia edildi. Saldırının, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine Tahran'ın bir misillemesi olabileceği iddiaları ortaya atılırken, yaşanan saldırıyla ilgili Tel Aviv yönetiminden hiçbir resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda silahlı saldırıyı, İsrail medyası da görmezden geldi.

Muhsin Fahrizade

İRAN MİSİLLEME ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Muhsin Fahrizade'nin cinayete kurban gitmesinin ardından İran yönetimi, suikastten İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuştu. Tahran yönetimi faillerin cezalandırılacağını söylemişti. Hamaney, Fahrizade'yi öldürenleri "kiralık katiller ve zalimler" şeklinde nitelendirip "Yetkililer cinayetin takipçisi olmalıdır. Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır" demişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise suikastın ardında İsrail'in olduğunu söyleyerek "İran'ın düşmanları, İran ulusunun ve yetkililerinin bu cinayeti yanıtsız bırakmayacak kadar cesur ve azimli olduğunu iyi biliyor. İlgili yetkililer, bu suçun yanıtını uygun bir vakitte verecektir. Halkımız, siyonist rejimin tuzağına düşmeyecek kadar akıllı ve bilgedir" ifadelerini kullanmıştı.