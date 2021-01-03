İran, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamı için animasyon videosu yayınladı

İran, geçen sene ABD güçleri tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için ABD'den intikam aldığı bir animasyon videosu yayınladı. Videonun bir bölümünde ABD Başkanı Trump'ın önüne ABD'li bir askerin atılması dikkat çekti.

Süleymani'nin ölüm yıldönümüne özel İran, "Büyük İntikam" isimli bir animasyon videosu yayınladı. Yayınlanan videoda, ABD birliklerine füze ile saldırı tasvir edildi. Videoda Trump'ın konuşma yaptığı sırada önüne ABD askerinin düşmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.