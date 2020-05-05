Irak'tan Batman'da getirilen 285 vatandaş, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine...
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Irak'tan Batman'da getirilen 285 vatandaş, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine...

Irak'tan Batman'da getirilen 285 vatandaş, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine...
05.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:20

Irak'tan Batman'da getirilen 285 vatandaş, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelerek Batman'daki yurtlarda karantinaya alınan 285 vatandaş, 14 günlük sürenin dolmasının ardından herhangi bir semptoma rastlanılmaması üzerine evlerine uğurlandı.

Irak'tan Batman'da getirilen 285 vatandaş, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı

BATMAN - Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelerek Batman'daki yurtlarda karantinaya alınan 285 vatandaş, 14 günlük sürenin dolmasının ardından herhangi bir semptoma rastlanılmaması üzerine evlerine uğurlandı.

Bağdat'ta bulunan 285 Türk vatandaşı, korona virüs salgını sonrası Türkiye'ye getirildi. KYK Batman Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 285 vatandaş, burada karantinaya alındı. 14 günlük sürenin sonunda semptoma rastlanmayan vatandaşlar evlerine uğurlandı.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, Bağdat'tan Batman'a gelen ve 14 gün boyunca karantinada kalan 285 vatandaşın hiçbirinde korona virüse rastlanmadığını söyledi. Özperk, "Bugün kendilerini memleketlerine ailelerine uğurluyoruz. 33 ilden faklı vatandaşlarımız var ve bu 14 günlük karantina boyunca gerçekten karantinada kalan vatandaşlarımız bize çok yardımcı oldular. Takdir ederseniz ki bir odada 14 gün boyunca kapalı kalmak hücre gibi pek tahammül edilecek şey değil, ama sabırla ve metanetle yaklaştılar. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğe bağlı yurdumuzun personeli ile beraber insanların rahatı için ihtiyaçları için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Karantinada bekleyen vatandaşlarımızın doğum günlerini bile kutlayıp sürpriz yaptık. Bugün inşallah kazasız belasız memleketlerine göndereceğiz. En büyük sevincimiz mutluluğumuzda hiçbir vatandaşımızda hastalığın çıkmamış olmasıdır. Tabi bu süreci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diğer kurumlar ile iş birliği içerisindeydi. Yurtlarda kalan 285 vatandaşımızın ve görev yapan personelimizin bütün yemek ihtiyaçlarını Batman Kızılay Şubesi karşıladı. Karantinada kalan vatandaşlarımızın geliş ve gidiş organizasyonları araç tahsislerini ve kişisel bakım ihtiyaçlarını İl AFAD Müdürlüğü karşıladı. Umuyor ve diliyorum ki kazasız bir şekilde vatandaşlarımız memleketlerine ailelerine ulaşırlar. Umuyor ve diliyorum ki bu virüs belası da tez zamandan ülkemizden ve insanlıktan uzaklaşır eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz. Bizde yurtlarımızda artık asli görevimiz olan öğrenci kardeşlerimizi heyecanla ağırlarız" dedi.

"Karantinada bize çok iyi davrandılar"

Karantina süreci biterek tahliye olan Osman Nur, "14 günlük karantinanın sonuna geldik. Sağ olsun yurt yönetimi olsun AFAD, sağlık personelleri 14 gün boyunca bize çok güzel davrandılar. Sağlık ve sıhhatimiz yerinde olduğunu sürekli kontrol ettiler. Şuanda araçlarımıza binmek için hazır bir şekilde bekliyoruz. Allah devletimizden bütün burada bulunan insanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Irak'tan Batman'da getirilen 285 vatandaş, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine...

Kaynak: İHA

Manşet

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