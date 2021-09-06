Irak'taki CHP heyeti Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile görüştü
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Irak'taki CHP heyeti Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile görüştü

Irak'taki CHP heyeti Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, beraberindeki heyet ile Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, beraberindeki heyet ile Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, görüşme sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ziyareti kapsamında Kerkük'e gelmeyi ve Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile görüşmeyi özellikle istediklerini ifade etti.

Irak genelinde ve Kerkük'te yaşayan Türkmenlerin sorunları olduğuna dikkat çeken Salıcı, bu sorunların Türk kamuoyu ve diğer siyasi partiler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve Türkiye'nin yüzünü Kerkük, Türkmen ve Türkmenlerin yaşadıkları sorunlara çevirebilmesi için burada olduklarını aktardı.

Türkmenlerin yaşadıkları sorunların tüm Türkiye'de herkesi ilgilendirdiğini kaydeden Salıcı, bu sorunların çözümü için herkesin bir katkı sunması gerektiği kanaatinde olduklarını ve CHP olarak da bu katkıyı sunmak için Kerkük'te olduklarını dile getirdi.

Salıcı, Irak'ın istikrarı, Türkmenlerin huzur bulması, diğer toplumsal kesimler Arap ve Kürtlerin bir arada yaşaması için ellerinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

CHP heyetini Kerkük'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, Irak'taki siyasi, ekonomik ve güvenlik konularını görüştüklerini ifade etti.

Türkiye ve Irak ilişkilerinin bölge için önemli olduğuna vurgu yapan Turan, Türkiye'deki diğer partilerin de Irak'ı ziyaret etmesini ve Türkmenlerin durumunu yakından takip etmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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Irak'taki CHP heyeti Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile görüştü - Haberler
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