iPhone Uygulamalar Açılmıyor, Çöküyor Sorunu Çözümü

Facebook SDK'sındaki bir hata nedeniyle şu anda iPhone'larda pek çok uygulama açılmıyor, açılır açılmaz çöküyor. Telefonunuzda Facebook uygulaması yüklü olmasa bile uygulama Facebook'un SDK'sını kullanıyorsa bu sorunu yaşıyorsunuz. Spotify başta olmak üzere şirketler sorunu çözmek için uğraşıyor ancak çözülene dek yapabileceğiniz bir şey var. İşte iPhone'da uygulama çökme sorununu çözmenin yolu

iPhone Uygulamaları Neden Açılmıyor, Çöküyor?

Bugün iPhone'larda ilginç bir sorun yaşandı. Facebook SDK'sını kullanan tüm uygulama ve oyunlar kullanılamıyor, açar açmaz kapanıyor. Apple, Facebook ve sorunun yaşandığı uygulamaların geliştiricileri bir güncelleme ile sorunu çözecektir ancak bunu beklemek zorunda değilsiniz. App Store'dan ücretsiz indirebileceğiniz Lockdown Apps adındaki güvenlik duvarı ve gizlilik koruması uygulaması VPN'i kullanarak internette sizi takip edenleri ve Facebook'un iOS SDK'sı gibi şeyleri engelliyor. Spotify, PUBG Mobile başta olmak üzere çökme sorunu yaşadığınız uygulamaları kullanmanıza imkan tanıyor. Yapmanız gerekenler çok basit:

iPhone Uygulamalar Açılmıyor, Çöküyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Lockdown Apps'i App Store'dan indirin.

Lockdown Apps'i açın ve ekrandaki öğreticiyi takip edin.

Kaydolmanız veya giriş yapmanız istenirse "Cancel"a dokunun.

Uygulamanın üst kısmındaki "Firewall" butonuna dokunun.

iPhone'unuzda VPN profili oluşturmayı kabul etmeniz gerekecek.

Ayarlamadan sonra, uygulama içinden VPN/firewall'u açabilirsiniz.

Denemeyi atlayın, uygulamalar artık düzgün çalışacaktır.

Spotify, Pinterest, Tinder or other iPhone apps crashing for you? Here's how to fix it: https://t.co/hBewckbhKZ pic.twitter.com/GnMJAxcLo7

— Tom Warren (@tomwarren) July 10, 2020

Bu, Facebook iOS SDK sorunu için geçici bir çözüm olmakla birlikte, çöken her uygulama için çalışmaktadır. Facebook, sorunu çözdükten sonra Lockdown Apps'i telefonunuzdan kaldırabilirsiniz. Uygulamayı kaldırdığınızda VPN profili de silinecektir.

Kaynak: Tamindir