iPhone Sahipleri, "Hangi Cihazı Kullanıyorsunuz" Anketinde Dibe Çakıldı

Decluttr şirketi akıllı telefon sahibi ABD vatandaşlarını içeren bir anket yaptı. Ankette kullanıcıların sahip oldukları iPhone modellerinin ismi, cihazın suya dayanıklı olup olmadığı, NFC ve 5G destekleyip desteklemediği soruları soruldu.

2.000 kişiyi kapsayan anketin sonuçları oldukça şaşırtıcı oldu. Özellikle kullanıcıların büyük kısmının hangi model telefon kullandıklarını bilmemesi anketi şaşırtıcı kılan faktörlerden.

iPhone XR ve iPhone 7 kullanıcılarının yüzde 44'ü hangi cihaza sahip olduklarını bilemedi. iPhone X ve iPhone XS gibi daha yeni model telefonlara sahip insanlarsa kullandıkları telefonların modellerini bilebildiler. Bu arada hangi model telefonu bilme konusunda en yüksek yüzdeye Samsung Galaxy S9+ kullanıcıları sahip. Bahsettiğimiz oranları gösteren grafiğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bir diğer ilgi çekici konu ise iPhone X, XS ve XR sahibi vatandaşların yüzde 14'ü, telefonlarında NFC desteği olduğunu bu anket sayesinde öğrendi. Daha da ilginci, bu model iPhone'lara sahip olan insanların, telefonlarının suya dayanıklı olduğunu yine bu anket sonucunda öğrenmiş olmaları.

Son olarak, artık hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan 5G özelliği sahip olup olmama konusunda iPhone kullanıcılarının çoğunun kafası biraz karışık. Aslına bakarsanız 5G'nin yaygınlaşma oranı açısından bu soruya doğru cevap vermek bazen zor olabiliyor. Bu bağlamda, AT&T hizmetini kullanan iPhone kullanıcılarının yüzde 47'i, Verizon hizmetini kullanan kullanıcılarınsa yüzde 24'ü cihazlarında 5G desteği olduğunu sanıyorlardı. Halbuki 5G destekli iPhone modellerinin 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sizce ABD'de yaşayan insanların kullandıkları telefonlar hakkında bu denli önemli şeyleri yanlış biliyor olmasının sebebi orada telefonları satın almanın daha kolay olması olabilir mi?