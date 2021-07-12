iphone 13 ne zaman çıkacak? Iphone 13 ne zaman çıkıyor? Iphone 13 fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Iphone 13 ne zaman çıkacak? Amerika'nın teknoloji devinin 2021 yılının son aylarında tanıtılması beklenen Iphone 13 mini, Iphone 13 pro ve pro max serisi hakkında farklı iddialar gelmeye devam ediyor. Eylül ayında Amerika'da tanıtılması beklenen Iphone 13 Türkiye'de ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

IPhone 2021'de çıkartacağı yeni modeliyle ilgili değişik iddialar gelmeye devam ediyor. Yeni çıkartacağı serilerinde de daha önce yaptığı gibi ufak değişikliklerin olması bekleniyor. Ancak çok büyük değişikliklerin olmamasına rağmen teknoloji meraklıları yeni Iphone konusunda oldukça heyecanlı. Peki; iphone 13 ne zaman çıkacak iphone 13 pro ve pro max fiyatı ve özellikleri nedir?

IPHONE 13 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Iphone 13'ün kamera modülü çok daha büyük ve daha gelişmiş görüntüler kaydetmeyi sağlaması beklenirken, pil değerlerinin de yükselmesi bekleniyor. Yeni Iphone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665 mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor. Bütün bunların yanı sıra en önemli değişikliklerden biri de kesinlikle 'çentik tasarımının küçülecek' olması. Akıllı telefonun ortaya çıkan görüntüsünde, önceki sızdırılan görüntülerin oldukça benzediğini görüyoruz. Sızdırılan fiyat listesinde aslında en dikkat çeken değişiklik ise depolama alanlarının genişletilmesi ve 1 TB kadar büyük bir alanın kullanıcıların beğenisine sunulması olmuş. Iphone 13 ile gelecek bir diğer değişikliğin ise daha önce denenmemiş renklerde üretilecek olması iddiası. İnternette birçok renge sahip iphone görseli paylaşılsa da net rengini resmi siteden yapılacak paylaşımlar olduğunu unutmamakta fayda var.

Telefonun çelik çerçevelerine ek olarak lens ve modüllerinin gelişmiş olacağı ve serinin aynı zamanda Iphone 13 yerine iphone 12S olarak adlandırılabileceği iddia ediliyor.

Bütün bunların dışında farklı tasarımların olması konusunu ciddi ciddi düşünen Apple daha kompakt bir tasarım sahibi iphone 13 ile bizleri şaşırtabilir.

IPHONE 13 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak. 17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak.

İphone 13'ün Türkiye'ye de çıkışının ise Kasım ya da Aralık ayı sonu gibi olması bekleniyor.

Bir başka iddia ise Iphone'un yeni serisinin uğursuzluk getireceği korkusu ile 13 adını almayacağı, Apple'ın 13'ü atlayacağı da gelen iddialar arasında.

IPHONE 13'ÜN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Iphone 13'ün sızan fiyat listesine göre hafıza ve modele göre fiyatlandırma listesi ise şu şekildedir;