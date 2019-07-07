iPhone 11 ve iPhone 11 Max Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Apple, basın tanıtımlarını Eylül ayında yapmasıyla biliniyor. Bu etkinliklerde Apple, yeni iPhone modellerini ve yeni Apple Watch modellerini duyurup WWDC'de yalnızca geliştiricilere gösterdiği yazılım geliştirmelerini herkese açık bir şekilde tanıtıyor. Bu senenin Eylül ayında düzenlenecek etkinlikte de iPhone 11, iPhone 11 Max ve Apple Watch 5 ürünlerinin tanıtılması bekleniyor.

Apple. iPhone 11'i ne zaman duyuracak?

Apple'ın Eylül ayında düzenleyeceği etkinliği hangi tarihte düzenleyeceğine dair bir fikir sahibi olmak için aşağıda verdiğimiz geçmiş etkinlik tarihlerini inceleyebilirsiniz.

12 Eylül Çarşamba, 2018



12 Eylül Salı, 2017



7 Eylül Çarşamba, 2016



9 Eylül Çarşamba, 2015

Görebileceğiniz üzere Apple, iPhone etkinliklerini genellikle Eylül ayının ikinci Salı veya ikinci Çarşamba'sında düzenliyor. Bu demek oluyor ki etkinlik, çok büyük ihtimalle bu sene 10 veya 11 Eylül'de düzenlenecek. Beklentiler, etkinliğin 10 Eylül Salı günü düzenleneceği yönünde çünkü Apple, bugüne kadar 11 Eylül'de hiç etkinlik düzenlemedi.

Apple iPhone 11'i ne zaman piyasaya sürecek?

Etkinliğin ne zaman düzenleneceğine dair sağlam ipuçları var. Peki yeni iPhone'un piyasaya ne zaman sürüleceği konusunda durum ne? Apple, genelde düzenlediği etkinlikten sonraki ilk cuma günü yeni telefonları ön siparişe sunuyor. Etkinlik, tahmin edildiği üzere 10 Eylül'de düzenlenirse iPhone 11 ve Apple Watch 5'in 13 Eylül Cuma günü ön siparişe sunulacağını söyleyebiliriz. Aşağıda Apple'ın önceki iPhone'ları ne zaman piyasaya sürdüğünü görebilirsiniz.

iPhone XS ve iPhone XS Max: 21 Eylül 2018



iPhone XR: 26 Ekim 2018



iPhone 8 ve iPhone 8 Plus: 22 Eylül 2018



iPhone X: 3 Kasım 2017



iPhone 7 ve iPhone 7 Plus: 16 Eylül 2016

Kısacası, iPhone X ve iPhone XR modellerinde yaşandığı gibi bir gecikme yaşanmazsa, öyle görünüyor ki iPhone 11, iPhone 11 Max ve Apple Watch 5 ürünleri 20 Eylül Cuma 2019 tarihinde piyasaya sürülecek.