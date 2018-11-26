İpekyolu Belediyesi'nden İkinci Dalış Kursu

Van'ın İpekyolu Belediyesince dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla başlattığı kursların ikincisini düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilki geçtiğimiz ay yapılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören "Van Gölü'nün sırlarını birlikte keşfedelim" temalı dalış kurslarında yeni dönem başlatılıyor.

Bu çerçevede düzenlenecek "1 yıldız" dalış kurslarının başvuruları 26-30 Kasım tarihlerinde İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılabilecek.

Kontenjanla sınırlı olan ve 3-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek dalış kursuna 18-40 yaş arasındaki kadın ve erkekler kayıt yaptırabilecek.

Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği, Van'daki olimpik havuz ile Van Gölü'nde dalışların gerçekleştirildiği kursların sonunda 1 yıldız belgesine sahip olan vatandaşlar, 18 metreye kadar dalış yapabilecek.