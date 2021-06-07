İpekyolu Belediyeler Birliği Sapanca'da toplandı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in ev sahipliğinde İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Üyelerin tamamının oylarıyla yeninden Birlik Başkanlığına Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya seçildi. Başkan Kaya toplantı sonrası yaptığı açıklamada; "İPEKBİR olarak tüm üye belediyelerimizle ortak proje üretmeye, turizm alanında yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Meclis toplantımızda ev sahipliğinden dolayı Sapanca Belediye Başkanımız Sayın Özcan Özen'e birliğimiz adına teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 2020 yılı kesin hesap ve faaliyet raporu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

İpekyolu Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısında Katip Üyeler, Başkan Vekilleri, Encümen, Plan ve Bütçe Komisyonu seçimleri de yapıldı.Yapılan seçim sonucu; Birlik 1. Kâtip Üye: Neşet Çakır (Geyve Belediye Meclis Üyesi)? Birlik 2. Katip Üye: Etem Tiryaki (Sapanca Belediye Meclis Üyesi) Başkan 1. Vekili: Kadir Bozkurt (İnönü Belediye Başkanı) Başkan 2. Vekili; Hayri Suer (Gölpazarı Belediye Başkanı) Encümen: Kağan Mehmet Usta (İznik Belediye Başkanı), Necdet Türker (Mudurnu Belediye Başkanı), Özcan Özen (Sapanca Belediye Başkanı), İbrahim Pilavcı (Taraklı Belediye Başkanı) Plan ve Bütçe Komisyonu: Orhan Yıldırım (Karapürçek Belediye Başkanı), Ahmet Çankaya (Göynük Belediye Başkanı), Zeliha Peşte (İznik Belediye Meclis Üyesi), İbrahim Pilavcı (Taraklı Belediye Başkanı), Selim Tuna (Dodurga Belediye Başkanı) olmuştur.

Tarihi İpekyolu bölgemizin cazibesini artıran önemli bir ayrıntıdır

Toplantıya ev sahipliği yapan Sapanca Belediye Başkanı "Sapanca İlçemiz doğal güzellikleri yanı sıra tarihi dokusuyla da önem arz eden bir konumdadır. Turizm acente ve yetkililerinin turistik gezilerinde ipekyolundaki noktaları gezi güzergâhlarına eklemeleri ilçe turizmimize kazanımlarının büyük olduğu inancındayım. İlçemizden de geçen İpekyolu üzerinde bulunan; Tarihi Sapanca Hamamı, Rüstempaşa Camisi, Rahime Sultan Camisi ve Vecihi Kapısı, tarih ve kültür turlarına gelen ziyaretçilerin Sapanca'daki uğrak yerleri arasında bulunmaktadır. Bölgemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, yapacağımız küçük dokunuşlarla turizmden daha fazla pay almasını sağlamak için çalışmaktayız.Tarihi İpekyolu bölgemizin cazibesini artıran önemli bir ayrıntıdır. Belediye başkanlarının sadece rutin belediyecilik dışında da turizm ve tarihi yöndeki çalışmalarda görevi olduğunu düşünüyorum. İpek Yolu Belediyeler Birlik olarak bugüne kadar güzel projeler hayata geçirildi. İnşallah bundan sonra da İpek Yolu Belediyeler Birliği olarak bütünlük içerisinde hareket ederek kültür, tarih, doğa ve inanç turizmi potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Yapacağımız çalışmalarla bölgemize gelen turist sayısını da artırmış olacağız. Bizlerin amacı tarihi ipek yolundaki kültürel ve tarihi değerlerimizi gün yüzüne taşımak ve tüm dünya insanları ile buluşturmaktır. İpekyol'unun tarihi değerlerini yeniden ayağa kaldırmak ve yeni projeler için bu toplantıların önem arz ettiği inancındayım. Tekrar Birlik Başkanlığına seçilen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'ya görevinin kendisine ve birliğimize hayırlı olmasını diliyorum"açıklamasında bulundu. Toplantıya katılan başkan ve meclis üyeleri Sapanca da bir dizi ziyaretlerde bulundular.

Kaynak: Bültenler