iPad'ler İçin iPadOS 14 Tanıtıldı, İşte iPadOS 14 ile Gelen Yenilikler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

iPad'ler İçin iPadOS 14 Tanıtıldı, İşte iPadOS 14 ile Gelen Yenilikler

Apple, tabletin geniş ekranından faydalanmak için uygulama tasarımlarını geliştirmeye odaklanan iPad için işletim sisteminin yeni sürümü iPadOS 14'ü

iPad'ler İçin iPadOS 14 Tanıtıldı, İşte iPadOS 14 ile Gelen Yenilikler
22.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:57

Apple, tabletin geniş ekranından faydalanmak için uygulama tasarımlarını geliştirmeye odaklanan iPad için işletim sisteminin yeni sürümü iPadOS 14'ü duyurdu. Apple uygulamalarının çoğu tasarım değişikliğine uğradı. Fotoğraf ve Müzik artık uygulamanın farklı bölümleri arasında geçiş yapmanıza izin veren kenar çubuğuna sahip. Takvim artık ekranın üstünde daha fazla denetime sahip. Değişiklikler etkileyici değil ancak uygulamalar arasında gezinmeyi ve kontrolü kolaylaştırıyor.

iPadOS 14 Güncellemesi Yenilikleri

Bu sürümün diğer büyük güncellemesi, Apple'ın Evrensel Arama (Universal Search) olarak adlandırdığı yeniden oluşturulmuş arama motoru. Kişileri veya belgeleri bulmak, hatta özelliği destekleyen uygulamalarda arama yapmak için bir uygulama başlatıcı olarak kullanılabilir. Mevcut arama fonksiyonu Mac'in Spotlight'ına benzemiş diyebiliriz. Arama çubuğu ekrandaki here şeyi engellemek yerine uygulamaların üstünde görünmesini sağlayan daha kompakt bir tasarıma kavuşmuş.

iPad ayrıca Apple Pencil ile el yazısı için daha iyi destek sunuyor. Scribble adını taşıyan özellik, el yazısını İngilizce veya Çince metne çevirebiliyor, herhangi bir metin kutucuğuna yapıştırabiliyorsunuz. Apple'ın Notlar uygulaması zaten el yazısı ile yazılmış metinde arama yapabiliyor ancak bu güncelleme özelliği el yazınızı özel olarak dönüştürmenize ve istediğiniz yerde kullanmanıza izin verecek şekilde genişletiyor.

Apple'ın çok fazla ayrıntıya girmedi önemli bir özellik var: iPad, artık varsayılan e-posta ve tarayıcı uygulamalarını ayarlamanıza izin veriyor. Bu, gecikmiş bir güncelleme. iPhone ve iPad platformların başlangıcından beri Apple'ın Mail ve Safari uygulamalarını kullanmayı gerektiriyor. Özellikle Mail uygulaması çok iyi değil, başka bir uygulama kullanmak isteyenler için güzel bir gelişme oldu.

iPadOS artık iPhone odaklı iOS'tan ayrı bir isme sahip olsa da, çoğu özelliği paylaşıyor. iOS 14'teki büyük güncellemeler (iMessage'da gruplar, hızlı indirilebilen Apple Clips, Haritalar'da bisiklet yol tarifleri, Memoji eklemeleri gibi) iPadOS 14'e de geliyor. iPadOS ayrıca Siri'nin değişen arayüzünü de alıyor ve telefon aramaları artık ekranın tümünü kaplamak yerine kompakt bildirim olarak görünüyor.

Güncelleniyor…

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım
Magazin Sıla Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Kestel
Şu an buradasınız: iPad'ler İçin iPadOS 14 Tanıtıldı, İşte iPadOS 14 ile Gelen Yenilikler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 22:58:30. #1.15#
title