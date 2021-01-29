İp yüklü kamyon devrildi; sürücüyü vatandaşlar kurtardı

ESENYURT'ta ip yüklü kamyon devrildi, yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Avcılar istikametinde Haramidere yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ip yüklü kamyon, 20 metre ilerideki "İETT Durak Alanı Başlangıcı" tabelasına çarptı. Kamyon, daha sonra araçların park ettiği iş hanının önünde, bir araca kıl payı çarpmadan devrildi, yükü yerlere dağıldı. Kamyonda sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"BURADA SIK KAZA OLUYOR"

Çevredeki vatandaşlar, bu yerde sık sık kaza yaşandığını, önlem alınması gerektiğini söylediler. Kazayı gören Yavuz Akçe, "Biz burada çalışıyoruz, sesi duyup çıktık. Freni boşalmış, aşağıda da otobüs durağı var. Oraya girmemek için kendini bu tarafa atınca devrilmiş. Şoförde bir şey yok. Şu an ambulansın içinde tedavi ediyorlar ama bir sıkıntısı yok. Burada çok sık kaza oluyor. Yine TIR devrildi, ondan önce otobüs devrildi. Şu kazayı görünce yaralı, ölü çıkmaması mucize gibi." dedi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı