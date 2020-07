iOS 14 Özelliği Ortaya Çıkardı: LinkedIn Veri İhlali Yapıyor! Geçtiğimiz hafta iOS 14'te yer alan özellik sayesinde aralarında TikTok, AccuWeather ve AliExpresss'in de yer aldığı 50'den fazla uygulamanın

Geçtiğimiz hafta iOS 14'te yer alan özellik sayesinde aralarında TikTok, AccuWeather ve AliExpresss'in de yer aldığı 50'den fazla uygulamanın veri ihlali yaptığı ortaya çıkmıştı. iOS 14 özelliği, LinkedIn'in de veri ihlali yaptığını tespit etti. Söz konusu veri ihlali ile ilgili detaylar haberimizde.

iOS 14 Özelliği LinkedIn'in Veri İhlali Yaptığını Tespit Etti

Geçtiğimiz hafta TikTok, AccuWeather, AliExpress dahil 50'den fazla popüler uygulamanın akıllı telefonda pano içeriğini yani kopyalanıp yapıştırılan her şeyi görebildiği ortaya çıkmıştı. WWDC etkinliğinde tanıtılan iOS 14'te yer alan bir özellik, bazı popüler uygulamaların kullanıcının haberi olmadan kopyalanan ve yapıştırılan her şeye erişebildiğini tespit etti. Bu durumun öğrenilmesi ile birlikte kullanıcılar tarafından tepkiler çığ gibi büyüdü.

iOS 14 beta sürümünü yükleyen "DonCubed" isimli Twitter kullanıcısı, popüler sosyal ağ platformu LinkedIn'in de veri ihlali yaptığını farketti. Bu olayın üzerine Doncubed, vakit kaybetmeden Twitter hesabı üzerinden LinkedIn'in verileri kopyaladığını gösteren bir video yayınladı.

Yayınlanan videoda tıpkı AliExpress, TikTok, AccuWeather gibi söz konusu uygulamalar gibi LinkedIn'in de veri ihlali yaptığı ortaya çıktı. Bu olayın ortaya çıkmasının hemen ardından LinkedIn tarafından bir açıklama yapıldı. LinkedIn tüketici ürünleri mühendisi Erran Berger tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, söz konusu olayın yalnızca yazılımsal bir hata sonucu ortaya çıktığı ifade edildi. Berger, "Pano içeriğini depolamıyoruz veya iletmiyoruz" ifadelerini kullandı.

LinkedIn is copying the contents of my clipboard every keystroke. IOS 14 allows users to see each paste notification.

I'm on an IPad Pro and it's copying from the clipboard of my MacBook Pro.

Tik tok just got called out for this exact reason. pic.twitter.com/l6NIT8ixEF

— Don ???????? urspace.io (@DonCubed) July 2, 2020

iOS 14 Ne Zaman Çıkacak?

WWDC etkinliğinde tanıtılan iOS 14'ün final sürümü Eylül ayında iPhone 12'nin tanıtımı ile birlikte indirmeye sunulacak. iOS 14 beta sürümünü yükelemek istiyorsanız iOS 14 beta indirme ve yükleme rehberi isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir