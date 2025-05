İOKBS taban puanları açıklandı mı? MEB bursluluk kaç puanla kazanılır?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ), 27 Nisan tarihinde yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan İOKBS taban puanları, burs kazanan öğrencilerin belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Peki, İOKBS taban puanları açıklandı mı, kaç puanla burs kazanılır? İşte detaylar...

İOKBS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak olan bursluluk sınavı sonuçlarının ardından, resmi İOKBS taban puanları da kamuoyuyla paylaşılacak.

MEB BURSLULUK KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Geçmiş yıllara göre yapılan değerlendirmelere göre İOKBS bursluluk kazanmak için gereken puan aralığı 420 ile 475 arasında değişiyor. Bu puan aralıkları; öğrencinin sınıf seviyesine, başvuru kontenjanına (öğretmen çocuğu, okul olmayan yerleşim yeri, diğer) ve genel başarı durumuna göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin, 2022 yılında 8. sınıf düzeyinde burs kazanan öğrencilerin taban puanları:

Diğer Çocuklar: 462 puan,

Öğretmen Çocuğu: 475 puan,

Oturduğu Yerde Okul Yok: 468 puan olarak açıklanmıştı.

Genel olarak burs kazanmak için öğrencilerin 55 ila 72 net yapması gerektiği tahmin edilmektedir. Bu oran sınıf düzeyine göre değişiklik göstermektedir:

5. sınıflar için: 60–65 net,

ve 8. sınıflar için: 65–72 net,

Lise düzeyi öğrenciler için: 55–65 net yeterli olabilir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.